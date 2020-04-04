 Otobüs polemiği

ABB ve EGO Genel Müdürlüğü’nün gerekli önlemleri almadıklarını savunan ve sosyal medya hesaplarından 1 ve 2 Nisan tarihlerine ait olduğunu belirttiği fotoğraflarla ‘EGO’nun bölge müdürlüklerinde otobüslerin yattığı’ iddiasında bulunan Köse, şu ifadeleri kullandı:

SOSYAL MESAFEYİ UYGULAYIN



“EGO tobüsleri bugün işe yaramayacaksa ne zaman işe yarayacak? Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni, otobüslerde ve metroda birer koltuğu kapatarak, sosyal mesafe kuralını uygulamaya davet ediyorum. İnsanımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kovid-19 salgınının toplu taşımada yayılmasını önlemek ve halkımızın sağlığını korumakla sorumludur. Algı ile peynir gemisi yürümez. Halkımız maskeyi görüyor. Endişemiz, ihmal ve beceriksizlikler, insanlarımızın canına mal olmasın. ABB AK Parti Grup Başkanvekili olarak, Büyükşehir’de yapılan yanlışları, eksikleri elbette şimdi konuşma zamanı değil. İnsanlar can derdinde. İşte tam da bu sebeple, otobüs konusuna dikkat çekiyorum. Otobüslerde, metrolarda, salgının yayılmasını engellemek, sosyal mesafeyi ve dolayısıyla yalıtımı sağlamak Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevi ve sorumluluğudur.

SEFERLERİ NASIL AZALTIRSINIZ?

Sorumlu bir kamu görevlisi olarak, yaklaşan değil, adeta cahilce içine girilen bir ateş çemberinden bahsediyorum. Sıcak evinde, sırça köşklerinde oturanlar anlayamaz bu dediklerimi. Tarafgirlik, bazen insanların hakikati görmesini engelliyor. Yanlışa yanlış demek önemli. Sabahın köründe işe gitmek zorunda olan emekçilerimiz var. Tüm halkımızın sağlığını korumak hepimizin görevidir. Dışarı çıkmak zorunda kalanların sağlığını korumak için bu uyarıları yapıyorum. Zorunlu olmadıkça, zaten lütfen evden dışarı çıkmayın. Böyle özel zamanlarda, Siyasi görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerekir. Ölümcül salgında ek tedbirler alınması hayatidir. Bırakın ek tedbiri, normal otobüs sefer sayılarını nasıl azaltırsınız? Burada bir ihmal ve beceriksizlik görünüyor.

ŞİMDİ AKILLARI BAŞINA GELMİŞ

Salgında görev yapan kamu görevlileri olarak başta sağlık çalışanları olmak üzere hepimiz risk altındayız. Belediye hizmeti yapanlar olarak önlemlerimizi alacağız ve hizmetlerin devamını sağlayacağız. Otobüs konusunda yapacak şey çok basit. Yatan otobüslerin hepsini acilen sefere çıkaracaksınız, iptal ettiğiniz otobüs hatlarını hemen açacaksınız ve sabah, akşam eskisi gibi sefere devam edeceksiniz. Bu kadar kolay. Otobüslere ve metrolara acilen dezenfektanlar ve maske kutuları yerleştireceksiniz. Şoförleri, şeffaf bir malzeme ile yolculardan yalıtacaksınız. Yolcular otobüse binmeden önce ateşini ölçeceksiniz. Davetimizle 20 Mart tarihinde yapılan olağanüstü toplantıda, ABB’ye 33 maddelik öneride bulunmuştuk. 11. maddede de maske dağıtılmasını önermiştik. Kadere bakın, şimdi akılları başına gelmiş.”

İşte, Murat Köse’nin sosyal medyadan paylaştığı ve tartışmalara neden olan o fotoğraflar.

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ MURAT ILIKAN: SEFER SAYISINI ÇOĞALTSA SORUN BİTECEK

ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan da sosyal medya hesabından yaptığı toplu taşıma konusunda eletrilerde bulundu. Ilıkan, “Gazeteler, ‘otobüsler dolu’ diye uyarıyor. Televizyon kanalları, aynı haberi veriyor. İnsanlar dolu otobüs fotoğrafı paylaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi yalanlamakla uğraşacağına sefer sayısını çoğaltsa sorun bitecek. Ama sorundan beslenmek varken neden çözsün ki?” ifadelerini kullandı.

EMNİYET TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR

EGO Genel Müdürlüğü ise Murat Köse’nin paylaşımındaki ilk otobüs fotoğraflarıyla ilgili, ‘2. Bölge Müdürlüğü’nde çekilen fotoğrafın yolcu yoğunluğunun az olduğu gün ortası saat diliminde çekildiği, diğer bölge müdürlüklerindeki otobüslerin ise servis saatlerine göre hareket eden ve çalışan araçlar olduğu’ açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun açıklamasına göre uygun servis programında, şehir içi toplu taşımacılık hizmetinin aksatılmadan sürdürülmesinin sağlandığını belirten EGO’nun açıklamasında özetle “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararının uygulanıp uygulanmadığı hususu Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından zaten kontrol edilmektedir. Yine, bahse konu kararda belirtilen, araç yoğunluğu, sayısı, EGO Genel Müdürlüğü Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) üzerinden kontrol edilmektedir. İstenilmesi halinde hangi aracımızda kaç yolcu taşındığı bilgisi, validatör sistemine geçildiği için kolayca temin edilerek Sayın Köse’ye her zaman verilebilir” denildi.

KISIR TARTIŞMALARA GİRMEK İSTEMİYORUZ

Umreden dönen ve karantinaya alınan vatandaşlar ile askerlerin transferinin de sağladığının hatırlatıldığı açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: Bu hizmetleri yerine getiren bazı arkadaşlarımız karantina altındayken, Sayın Murat Köse’nin yapılan bu hizmetleri görmezden gelmesi ve gerçek dışı bilgilerle kara çalmaya çalışması aynı zamanda arkadaşlarımızın kul hakkına girmektir. Ayrıca, tutarlı bir vicdana sığacak açıklama değildir. EGO Genel Müdürlüğü olarak şeffaflık, açıklık ve tutarlılık içerisinde görevimizi yerine getiriyoruz. Yaptığımız bütün faaliyetler internet sitemizde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Tutarsız, çelişkili ve maddi verilere dayanmayan bilgilere, kimse itibar etmeyecektir. Bu olağanüstü süreçte hepimizin üzerine düşen, vazifemizi en iyi şekilde yapmaktır. Bu noktada Sayın Köse’nin karla mücadelede kurduğu bin kişilik ekibiyle, virüsle mücadeleye devam etmesinin veya sosyal medyadan yaptığı ‘Kitap resmini tamamla’ yarışmalarının bile bu tip açıklamalarından daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bir kez daha altını çizerek vurguluyoruz ki; ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde EGO Genel Müdürlüğü olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kısır tartışmalara girmek istemiyoruz.”