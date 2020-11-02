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Ankara Haberleri: Ölümcül alışkanlık kazaya davetiye

ANKARA HABERLERİ

Ölümcül alışkanlık kazaya davetiye

Sedat CENİKLİ
02.11.2020 - 15:26 |Son Güncelleme :

Ulus İstiklal Caddesi’nde yayalar, yolun karşına geçmek için yaya geçitlerini kullanmıyorlar.

Sedat CENİKLİ

Vatandaşlar, caddenin Atatürk Bulvarı girişinde bulunan yaya geçidine ya da Cumhuriyet Caddesi kesişimindeki kavşağa yürümek yerine hızla seyreden araçların arasından yolun karşına geçmeye çalışıyorlar. Trafiğin yoğun olduğu bölgede araç geçişinin azalmasını bekleyen yayalar, koşar adım karşıya geçiyorlar. Yola atlayanlar yüzünden kaza tehlikesinin yaşandığı caddede, zaman zaman sürücüler ile yayalar da karşı karşıya geliyorlar.

Ölümcül alışkanlık kazaya davetiye

50-100 METRE YÜRÜMEMEK İÇİN

Caddenin 400 metrelik bölümünde yaşanan durum yüzünden zor anlar yaşadıklarını kaydeden sürücüler, kaza tehlikesine dikkat çekerek, “50-100 metre yürümemek için hem kendi hem de diğer insanların hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Yola bir anda birkaç kişi atlayınca insan panik oluyor. Ani manevra ya da fren yüzünden kaza yaşanabilir” ifadelerini kullandılar.

Ölümcül alışkanlık kazaya davetiye

‘YANLIŞ YAPTIĞIMIZIN FARKINDAYIZ’

Yaptıklarının yanlış olduğunu kabul eden bir yaya ise geçitleri kullanmanın zaman kaybı olduğunu söyledi. Yaptıkları yanlışı, “Alışkanlık” diyerek özetleyen bir başka yaya da, “Daha dikkatli ve bilinçli olmamız gerekiyor. Yanlış yaptığımızın farkındayız” diye konuştu.

Ölümcül alışkanlık kazaya davetiye

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ölümcül alışkanlık kazaya davetiye hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Kasım 2020 tarihinde saat 15 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ölümcül alışkanlık kazaya davetiye haberi güncellenecektir.

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