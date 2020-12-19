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Ankara Haberleri: Minibüsçülerden servis önerisine açıklama: 'Bizi derinden üzmüştür'

ANKARA HABERLERİ

Minibüsçülerden servis önerisine açıklama: 'Bizi derinden üzmüştür'

Murat YILMAZ
19.12.2020 - 01:13 |Son Güncelleme :

Ankaralı minibüsçüler, ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’nin ‘C plaka servis araçlarının beş aylığına kiralanarak kent içi toplu taşımada kullanılması’ önerisinin kendilerini üzdüğünü belirterek “Minibüsçü esnafı zorluk içinde” yanıtını verdi.

Murat YILMAZ

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’nin, Büyükşehir’e yaptığı ‘C plaka servis araçlarının beş aylığına kiralanarak kent içi toplu taşımada kullanılması’ önerisi için “Camiamızı derinden üzmüştür” dedi. Ankara’da 2 bin 56 minibüs bulunmasına rağmen iş yokluğundan günlük bin 300 araçla hizmet verdiklerine dikkat çeken Yılmazer, şunları söyledi:

Minibüsçülerden servis önerisine açıklama: Bizi derinden üzmüştür

580 MİNİBÜS İCRA TAKİBİNDE

“2 bin 56 araç, 2 bin 960 üye ve 6 bin çalışanıyla büyük bir camia olarak Ankara halkına hizmet etmekteyiz. Dünyayı ve ülkemizi eskisi altına alan COVID-19 salgını birçok sektörü olumsuz etkilemiş olup ulaşım sektörü ise en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Minibüsçü esnafları olarak kazançlarımız yüzde 70 azalmış, esnafımız mağdur olmuştur. Minibüsçü esnafı banka kredilerini ödeyemez hale gelmiş bu nedenle şu an 4 adet minibüsümüz Vakıfbank’ta icra yolu ile satışa çıkarılmış ancak satılamadığı için çok acıdır ki Vakıfbank, Minibüsçü Esnaf Odası’nın üyesi olmuştur. Yine şu an hali hazırda 58 minibüs icra yoluyla satışı beklerken, 580 minibüs takibe düşmüştür.

ARAÇLARIN 3’TE 1’İ YATIYOR

Ankara’da 2 bin 56 minibüsümüz mevcuttur. COVID-19 salgını nedeni ile iş yokluğundan günlük bin 300 araçla hizmet vermekteyiz. Minibüslerimizin 3’te 1’i kendi tabirimizle ‘yat’ yapmakta, araçlarımız çalışmamaktadır. Esnafımızın bulunduğu zor süreç içindeki şu günlerde ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’nin açıklaması camiamızı derinden üzmüştür. Bu zor süreçte Ankara Büyükşehir Belediye’mizden yapmış olduğu bin 200 TL mazot destek yardımını 6 ay daha uzatmasını, yıl başında ödenecek olan otopark ve ruhsat harçlarının bu sene alınmamasını istiyoruz. Banka kredilerinde de bir yıl faizsiz erteleme yapılmasını talep etmekteyiz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Minibüsçülerden servis önerisine açıklama: 'Bizi derinden üzmüştür' hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Aralık 2020 tarihinde saat 01 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Minibüsçülerden servis önerisine açıklama: 'Bizi derinden üzmüştür' haberi güncellenecektir.

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