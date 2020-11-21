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Ankara Haberleri: Metro-ANKARAY sabah var akşam yok

ANKARA HABERLERİ

Metro-ANKARAY sabah var akşam yok

Murat YILMAZ
21.11.2020 - 23:32 |Son Güncelleme :

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle otobüs ve metro hareket saatleri yeniden düzenlendi.

Murat YILMAZ

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre bugün sabah metro ve ANKARAY seferleri yapılacak. Akşam 20.00-24.00 saatleri arasında ise metro ve ANKARAY çalışmayacak. Metro ve ANKARAY’ın çalışmayacağı 20.00-24.00 saatleri arasında, belirlenen otobüs hatlarıyla metro ve ANKARAY güzergâhlarından, Kızılay istikametine servis verilecek.

20.00 SONRASI SAATTE BİR OTOBÜS

Sağlık çalışanları başta olmak üzere sokağa çıkma yasaklarından muaf olan çalışanlar için akşam 20.00 sonrası metro güzergâhlarında hizmet verecek otobüs hatları EGO’nun sitesinden duyuruldu. Semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veren hatlarda ise otobüsler saat 20.00 itibarıyla her 60 dakikada bir hareket edecek. EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilerin yapılan güncellemelere, EGO CEP’te mobil uygulamasından ve www.ego.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

Metro-ANKARAY sabah var akşam yok

SEFERLER BÖYLE OLACAK

Düzenlemeye göre bugün metro ve ANKARAY seferleri şöyle olacak:

SİNCAN-ÇAYYOLU METROSU

06.00-20.00 arası 8 dakikada bir

KEÇİÖREN METROSU

06.00-20.00 arası 10 dakikada bir

ANKARAY

06.00-12.00 arası 10 dakikada bir

12.00-20.00 arası 7 dakikada bir

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Metro-ANKARAY sabah var akşam yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Kasım 2020 tarihinde saat 23 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Metro-ANKARAY sabah var akşam yok haberi güncellenecektir.

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