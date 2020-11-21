Metro-ANKARAY sabah var akşam yok

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre bugün sabah metro ve ANKARAY seferleri yapılacak. Akşam 20.00-24.00 saatleri arasında ise metro ve ANKARAY çalışmayacak. Metro ve ANKARAY’ın çalışmayacağı 20.00-24.00 saatleri arasında, belirlenen otobüs hatlarıyla metro ve ANKARAY güzergâhlarından, Kızılay istikametine servis verilecek.

20.00 SONRASI SAATTE BİR OTOBÜS

Sağlık çalışanları başta olmak üzere sokağa çıkma yasaklarından muaf olan çalışanlar için akşam 20.00 sonrası metro güzergâhlarında hizmet verecek otobüs hatları EGO’nun sitesinden duyuruldu. Semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veren hatlarda ise otobüsler saat 20.00 itibarıyla her 60 dakikada bir hareket edecek. EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilerin yapılan güncellemelere, EGO CEP’te mobil uygulamasından ve www.ego.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

SEFERLER BÖYLE OLACAK

Düzenlemeye göre bugün metro ve ANKARAY seferleri şöyle olacak:

SİNCAN-ÇAYYOLU METROSU



06.00-20.00 arası 8 dakikada bir

KEÇİÖREN METROSU

06.00-20.00 arası 10 dakikada bir

ANKARAY

06.00-12.00 arası 10 dakikada bir

12.00-20.00 arası 7 dakikada bir