Meclis’te gündem Mimarlar Odası’ydı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi 2020 yılının son toplantısını önceki gün Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleştirdi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın Eskişehir Yolu’ndaki iş merkezinin plan değişikliğine ilişkin Meclis üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirttiği tweet, Meclis’in gündemindeydi. Konuyla ilgili söz alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz, arsanın Büyükşehir’e ait olduğunu, plan teklifini de Büyükşehir’in yaptığını belirtti. CHP grubunun kendi getirdikleri imar planı değişikliğine ‘ret’ oyu verdiğini ve böylece kurtulmaya çalıştığını iddia eden Ayaz, “Peki ret vereceğiniz yeni planı neden sunuyorsunuz. Neden AK Parti’nin oylarının arkasına gizleniyorsunuz” dedi. Belediyenin arsası plansız kalmasın ve Büyükşehir tazminatla karşı karşıya kalmasın diye bu teklife ‘evet’ dediklerini de belirten Ayaz, özetle şunları söyledi:

BİZİ SİZ Mİ YARGILAYACAKSINIZ

“Sayın Tezcan Karakuş Candan, ‘YDA’ya peşkeş çektiniz’ diyor. Eğer peşkeş çekilmişse ABB’ye peşkeş çektik. Neden savcılığa ABB hakkında da suç duyurusunda bulunmadınız? Sayın Tezcan hanım, neden 8’nci kez değişiklik yapıldığını soruyor. Yedi plan iptal oldu ama Candan hanımın aklına bir türlü savcılık gelmedi. Sekizinci plan iptal oldu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Belediye Meclis kararları idari yargı mahkemelerinin denetimine açıktır, savcıların değil. ‘Yargılanacaksınız’ diyor. Bizi siz mi yargılayacaksınız. Hem hakim hem savcı mısınız? Eğer yargılayacaksa biz Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine kendimizi teslim etmeye hazırız. Siz hazır mısınız? İhale sürecinden sonra yüzde 95’i bitmiş bina için ABB’nin sunmuş olduğu imar planına itiraz etmemiştir Candan hanım. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı bizim 8’nci kez yapmış olduğumuz imar planına itiraz etmemiştir. Ama direkt savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.”

YAVAŞ’A ‘NEDEN VETO ETMEDİNİZ’ SORUSU

Mimarlar Odası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını da belirten Ayaz, “Mimarlar Odası Başkanı neden 4 Kasım 2020 tarihinde askıya çıkan ve orada 30 gün süreyle bekleyen imar planına itiraz etmedi? Bu manidardır, bunu açıklaması lazım. Eğer itiraz etmiş olsaydı bu beğenmediği imar planı kesinleşmiş olmayacaktı. Bu planın bir an önce kesinleşmesini Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı sağladı. Sayın Mansur Yavaş’a sesleniyorum; neden sunmuş olduğunuz karara CHP ret verdiği halde, mahkeme kararlarına aykırı olduğunu düşündüğünüz Meclis kararını yetkinizi kullanarak veto etmediniz. Basına neden dik durduğunuzu açıkladınız. Yani kendi arsasına göndermiş olduğu plana biz oy verince suçlu mu olduk. Kendi arsanızı koruyamadınız, Ankara’yı nasıl koruyacaksınız merak ediyorum.” Ayaz ayrıca, “ABB elinde eski dönemden yapılmış 100-150 tane emsal arttırımı ile rant elde etmiş dosyaların olduğu buralarda defalarca konuşuldu. Ocak ayında bir önerge ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin hangilerine itiraz ettiğini, hangilerine itiraz etmediğini soracağız” dedi.

GELSİN BELEDİYEYİ DE O YÖNETSİN

Plan değişikliğine ‘evet’ dedikleri için vicdanen rahat olduklarını belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, Mimarlar Odası’na “Gelsin belediyeyi de o yönetsin” eleştirisi yaptı. Beker, “Mimarlar Odası’nın kurulma amacı kamu yararınadır, doğrudur. Ama bakıyorsunuz hep kamu yerlerine dava açıyor. Gelsin belediyeyi de o yönetsin. Açtıkları davalar doğrudur ama bazılarını gözden geçirmeleri lazım. Bu arsa belediyenin arsası. Mamak kentsel dönüşümde bin 550 daire 60 dükkanlık çarşı olmak üzere ihale yapılmış bu firmada kalmış. Şu an Mamak kentsel dönüşümde bin 500 aile burada oturuyor. 7 bin nüfus yapar. Çarşı Siteler esnafına verildi. Şimdi Mimarlar Odası çıkıyor Atatürk’ümüzün adını da alarak ‘Atatürk’ün yerini verdiler’ diyor. 1 metre yer yok orada. Bizi mahkemeye vermiş istediği yere versin. Yarın bu konular ret olsaydı dava açılsaydı da bu belediyeye çok büyük bir tazminat gelseydi, bizlere zimmet çıkmıyor muydu. Dava açılsa da bin 500 konuta tebligat gitse Mimarlar Odası bin 500 konut verecek mi?” ifadelerini kullandı.

HEPSİNE KABUL OYU VERİLECEK DİYE BİR ŞEY YOK

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise konuyla ilgili, “8 kez iptal olmuş, 8 kez Meclis’e gelmiş bir konu. Bir konu neden 8 kez iptal olup Meclis’e gelir. Demek ki bu konuda bir sıkıntı var. Bu konuşma bana Mimarlar Odası ile CHP grubunu özdeşleştirme gibi geldi. Şu an bizim Yenimahalle Belediyesi’nde yapmış olduğumuz ihale var ve bu ihale doğrultusunda Mimarlar Odası’nın davası var. Hepimize suç duyurusunda bulundular, bunu bize de yapıyorlar. Bir konu 8 kez gündeme geliyorsa bunu da düşünmek lazım. Başkanlığın sunduğu bütün başkanlık tekliflerinde, bütün imar konularında hepsine kabul oyu verilecek diye bir şey yok. Plansız kalan bir alan, yasal olarak plan yapılmak zorunda. Bunu başkanlık sunmak zorunda. Sunar, buradaki komisyon, Meclis grupları değerlendirir olumlu ya da olumsuz karar verir” dedi.

MİMARLAR ODASI NE DEMİŞTİ?

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan 26 Kasım’da, “Hülle yoluya devşirilen Atatürk Orman Çiftliği arazisine bu rant heyyulasına (YDA Center) 8. kez plan değişikliği için el kaldıran Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve komisyon üyelerine suç duyurusunda bulunuyoruz. 2096 Ada 30 parsel Atatürk Orman Çiftliği arazisi iken Gazi Üniversitesi’ne Tıp Fakültesi yapılması için verilmiş sonra hülle yoluyla tıpkı ABD Büyükelçiliği arazisi gibi YDA Center’a peşkeş çekilmiş. Yargılanacaksınız” ifadeleriyle tweet atmıştı.

GÖKÇEK’TEN DE HANGİ PROJE TWEET’İ

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın bir gazeteciye yaptığı, “Karşı tarafın ödemeler boşa gitti dediği kulağımıza geliyor” açıklaması ve daha sonra da ‘YDA şirketini kastetmediği, ifadesinin imar konulu bir başka projeyle ilgili olduğu’ düzeltmesini alıntılayarak tweet atan ABB eski Başkanı Melih Gökçek ise, “Mansur Yavaş, Bu YDA değilse bu proje hangi proje? Kim kime ödeme yaptı? Kaç lira ödeme yaptı? Ankara’daki bütün iş adamlarını ve projeleri zan altında bırakıyorsun. Bir kamu görevlisinin bir suçu bilip savcılığa bildirmemesi suç. Derhal açıklamazsan savcılığa şikayet edeceğim” ifadelerini kullandı.