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Ankara Haberleri: Manzara değişmedi

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Manzara değişmedi

Murat YILMAZ
01.08.2020 - 14:54 |Son Güncelleme :

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Kurban Bayramı öncesi uzmanların sürekli yaptıkları hijyen uyarısı da ASKİ’nin ‘kurban atıklarını dere yataklarına atmayın’ çağrısı da işe yaramadı. Bazı duyarsız vatandaşlar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da atıkları ve derileri Ankara Çayı’na attı.

Murat YILMAZ

Salgın nedeniyle bu yıl Kurban Bayramı’nda daha dikkatli olunması gerektiği konusunda sürekli uyarılar yapılmasına rağmen bazı duyarsız vatandaşlar kurban atıklarını ve derileri Ankara Çayı’na attı. Akıntıyla birlikte sürüklenen işkembe, bağırsak, deri gibi atıklar Varlık Mahallesi’ndeki tarihi Akköprü’nün ayaklarına takıldı.

Manzara değişmedi

AKINTIYLA KÖTÜ KOKU OLUŞTURDU

Atıklar ve çöpler akıntıyla beraber kötü koku da oluşturdu. Ankara Çayı’nda geçen yıl da aynı manzaraların yaşandığına dikkat çeken Varlık Mahallesi sakinleri, “Başkent’in göbeğinde böyle bir manzara hem üzücü hem tehlikeli. Kirliliğe neden olanlar bulunup cezalandırılmalı” dedi. Salgın nedeniyle oluşabilecek tehlikeye dikkat çeken vatandaşlar şunları söyledi:

BÖYLE BİR DÖNEMDE BU YAPILIR MI?

Koronavirüs salgını varken toprağa gömülmesi gereken iç organları çaya atmışlar. Bunlar sürüklenip çayda akıp gidiyor geçtiği her yerde tehlike oluşturuyor. Koku da var. Böyle bir dönemde bu yapılır mı? Çaya zaten çöp de atılıyor bir de bunlar olunca tehlike büyüyor. Başkent’in göbeğinde böyle bir manzara hem üzücü hem tehlikeli. Kirliliğe neden olanlar kimse bulunup cezalandırılmalı.”

ASKİ’DEN ‘ATMAYIN’ UYARISI

ASKİ Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi, dere yatakları, atık su ve yağmur suyu hatlarına kurban atıklarının atılmaması konusunda vatandaşları uyarmıştı. Atıklar nedeniyle kanal hatlarının tıkanarak taşkınlara neden olduğuna dikkat çekilmişti.

GEÇEN YIL DA GÖRÜNTÜ AYNIYDI

Geçen yıl bayram öncesi ‘kurban atıklarını su kanalları ve dere yataklarına atmayın’ uyarısına rağmen bazı duyarsız vatandaşlar atıkları ve derileri yine Ankara Çayı’na atmıştı. Hürriyet Ankara, yaşanan kirliliği 15 Ağustos 2019’da ‘Şok görüntü’ manşetiyle gündeme taşımıştı.

Manzara değişmedi

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Manzara değişmedi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Ağustos 2020 tarihinde saat 14 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Manzara değişmedi haberi güncellenecektir.

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