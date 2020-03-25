Koronaya karşı muhtar gişesi

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu (TMK) Başkanı Bekir Aktürk imzasıyla tüm mahalle muhtarlarına, muhtarlıklardaki oturma gruplarının kaldırılması ile hijyen ve 1.5 metre kuralına uyulması yönünde telefon mesajı gönderildi. Bunun üzerine muhtarlar da harekete geçti. Başkent’in en çok nüfusa sahip mahallelerinden Çukurambar’da muhtar Mehmet İhsan Gülbudak, hizmet binasının kapısına kilit vurdu ve oturma düzenini pencereye göre ayarladı. Muhtarlık hizmetlerini, gişeye çevirdiği pencereden vermeye başlayan ve işlemlerin tamamlanmasının ardından vatandaşlara kolonya ikram eden Gülbudak, şunları söyledi:



MUHTARLIĞA KİMSEYİ ALMIYORUZ



“Penreceye çok yakın olmamak için ayırıcı standımızı da duvara mesafeli koyduk. Böylece mesafeyi korumuş oluyoruz. Her şeyin başı sağlık. Biz de muhtarlık binamızda alabileceğimiz önlemleri hayata geçirdik. Hem vatandaşın sağlığı hem de kendi sağlığımız için muhtarlığın içine kimseyi almıyoruz. İşlemlerimizi pencereden yapıyoruz. Devletimizin uyarılarını önemseyelim. Yaş farkı olmaksızın evden çıkmamaya çalışalım. Sağlık hizmetlerimizin çökmemesi için lütfen evde kalalım. Kurallara uyduğumuz takdirde hep birlikte sıkıntıyı aşarız.”