Koronavirüs psikolojiyi de tehdit ediyor

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi Başhekimi Kulak Burun Boğaz Doktoru Op. Dr. Uğur Yıldız ve sağlık ekibi, 4 aydır koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve karantinada olan hastalarla aynı ortamı paylaşıyor. Bu süreçte yaşananları Hürriyet Ankara’ya anlatan Uğur Yıldız, yaşam fonksiyonlarını koruyan hastaların psikolojik olarak büyük bir yıpranma yaşadığını ifade ederek özellikle sıkı izolasyon koşullarında yatan hastalara psikolojik tedavi de uyguladıklarını söyledi. Yıldız, “‘Toplumda hâlen ‘bana bir şey olmaz’ düşüncesiyle hareket eden bireyler var, bu hastalık beden sağlığımız kadar ruh sağlığımız için de risk oluşturuyor. Yaşayanın anlayabileceği tehlikeli bir tedavi süreci var. Bağışıklı sisteminiz bu virüsü yense bile, psikolojiniz olumsuz etkileyecek günler yaşayabilirsiniz. Sabırlı olup maske, mesafe ve hijyen kurallarına göre yaşamımızı sürdürmek zorundayız” uyarısı yaptı. Op. Dr. Uğur Yıldız şöyle devam etti:

ZOR BİR TEDAVİ SÜRECİ VAR

“Koronavirüs, beden sağlığı kadar ruh sağlığını da tehdit ediyor. Biz burada hastalarla iç içeyiz. ‘Karantina’ diyoruz ama bazıları için maalesef tecrit gibi olabiliyor. Ailesi geliyor, göremiyor. Bazıları ailesinden hiçbir destek alamıyor. Biz aynı şekilde hem kendi sağlığımız hem onların sağlığı için belirli durumlarda görüşebiliyoruz. Bu, hastalarda psikolojik sorunlara zemin hazırlayabiliyor.

SABIRLI OLMAK GEREKİYOR

Bu nedenle COVID-19 hastalarına, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından günlük olarak ziyaret yapılarak psikolojik destek sağlıyoruz. Psikoloji, tedavi sürecini iyi yada kötü etkileyebiliyor. Çok olumsuz şeyler düşünenler için, psikolojik yıpranma oluyor ve süreç zorlaşıyor. Depresyona girip intiharı düşünen bile oldu. Pandemi sürecinde sabırlı olmak gerekiyor. Moral, motivasyon yüksek olunca tedavi süreci daha iyi sonuç veriyor.

‘BANA BİRŞEY OLMAZ’ DENMEMELİ

Burada bu zor durumları yaşamamak için sokakta maske, mesafeye ve hijyene ciddiyetle özen göstermemiz gerekiyor. Kalabalık ortamlarda eğlenceler yapılıyor, kuralsız hareket ediliyor. Yakalandıkları zaman yaptıkları yanlışı anlarlar. Bu yüzden ‘bana bir şey olmaz’ çok yanlış bir düşünce. Hastalığa vücudun ne tepki vereceğini bilmiyoruz. Aşıyla ilgili umudumuz var, ama şuan bu hastalığa karşı beden ve ruh sağlığımızı korumak için kurallara uymamız gerekiyor.”

İSTEYENE KİTAP İSTEYENE GAZETE

Yıldız hastanede uyguladıkları psikolojik tedavi ve destekleri ise şu sözlerle anlattı: “Biz pandemi kurallarının aksatılmadan uygulanması gereken zorlu süreçte, ziyaretçi kabul edilmeyen servislerde yatan hastalarımızın psikolojik rahatlamaları için çeşitli uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yatan hastalar için günde 3 kez çay ve kahve servisi aksatılmadan yerine getirilirken, hasta yakınlarının sağlıklı olarak bilgilendirilmesi için de iletişim kanalları sürekli açık tutuluyor. COVID-19 teşhis ve tedavisiyle yoğun mesai yürütürken bir yandan da hastaların rehabilitasyon süreçlerine özel önem veriyoruz. İsteyene kitap, isteyene gazete, hastaların bütün ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmeye çalışıyoruz. Her servise tablet bilgisayar göndermeye çalışıyoruz. Hastanede dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen hastaların odalarına Kur’an-ı Kerim ve seccade gönderilmesi gibi kolaylıklar sağlanıyor.”