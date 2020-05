Koronavirüs balıkta sezonu kapattırmadı

Ankara’da koronavirüs salgını nedeniyle balık restoranları kapalı olsa da Başkentliler Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgesinden gelen balıkları tezgahtan alarak evlerinde pişiriyor. Yenimahalle Balık Toptancı Hali’ndeki esnaf koronavirüsün balık sektörünü etkilemediğini hatta eve kapanan insanların balığa daha çok rağbet gösterdiğini belirtti.

TALEP OLDUĞU İÇİN DÜKKANLAR KAPANMADI

Balıkçı Özkan Arabacı şu bilgileri verdi: “Şu an özellikle kültür balığının satışlarında artan ciddi bir popülasyon var. Ankara’daki balıkçılar genellikle her sene mart ayının başında dükkanlarını kapatırlar, ama bu sene koronavirüsten dolayı ciddi bir şekilde balığa talep olduğu için kapatmayan balıkçılar var. İnsanların şu an bir alternatifi olmadığı ve balık restoranları da kapalı olduğu için genellikle balığı alıp evinde pişirme yoluna gidiyorlar.

İLK 3’TE LEVREK, ÇUPRA, ALABALIK VAR

Şu an balık sektörü sanki sezondaymış gibi iş yapıyor. Virüsten dolayı 10´uncu, 11´inci aydaki gibi iş yapıyoruz. Koronavirüsün olumlu etkilerinden biri balık sektörüne oldu. Örneğin geçen senenin bu zamanına göre 2 kasa balık alan dükkan şuan 10-15 kasa kültür balığı alıyor. Şu anda çok satılan balık türü levrek. Bundan sonra da çupra, alabalık, somon geliyor.”

ÇEVRE İLLER DE GELİYOR

Balık Hali’ne av sezonunun sona ermesiyle Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgesinden frigofrik araçlarla getirilen balıklar, mezatlarda balıkçılara satılıyor. Hale, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Yozgat gibi çevre illerden de balıkçılar geliyor. Büyük market gruplarının da balık satın aldığı halde, şu sıralar denizin içinde kafeslerde yetiştirilen çupra, levrek gibi balıklar rağbet görüyor. Tatlı suda yetiştirilen balıklar da 12 ay boyunca halde satılıyor. Mezat gece 01.00´de kuruluyor 02.30 gibi satış başlıyor. Balıkçılar sabaha karşı 03.00-04.00 gibi balıklarını almak üzere hale geliyor. Sabah saat 08.00-09.00 gibi halde genelde hiç balık kalmıyor.