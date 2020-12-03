Korkunç ticaret

Keçiören’de, önceki gün yapılan denetimlerde bir binanın bodrum katında yaşama elverişli olmayan koşullarda 23’ü yavru toplam 68 köpeğin bulunmuş olması hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Hayvanseverler, hayvan üretim çiftliğine dönüştürülen benzer yerlere yönelik denetimlerin ve cezai yaptırımların artırılmasını talep etti. Hayvan Hakları Federasyonu(HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, köpekleri bodrumda tutan şüpheliye uygulanan hayvan başına 181 TL cezanın yetersiz olduğunu belirterek, “Verilen para cezası çok yetersiz. Bu insanlar sonuçta halk sağlığını tehlikeye atıyorlar. Yaptıkları haksız kazanç ve işkence. Hayvanları tekrar tekrar doğurtarak canları üzerinden para kazanıyorlar. Korkunç, kanlı bir ticaret. Daha caydırıcı ve ciddi yaptırımlar olmalı” ifadelerini kullandı. Hayvan haklarının ihlal edildiği bu tarz olayların engellenmesi için bakanlıklara ve yerel yönetimlere, HAYTAP ya da diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaları çağrısında bulunan Sayılgan, sözlerine şöyle devam etti:

BELEDİYE İLE AFİŞ VE EĞİTİM ÇALIŞMASI

“Yasa, belediyelere kısırlaştırma zorunluluğu getiriyor ancak üretim çiftlikleri ya da bu tarz merdiven altı yerlerdeki üretimleri engelleyemiyor ya da pet-shoplardan satışı önleyemiyor. Sadece kısırlaştırmak yetmez, bu tarz satışları da önlemek gerek. Ayrıca vatandaşın da barınaklardan ve sokaktan sahiplenmeye teşvik edilmesi, bilinçlendirilmesi lazım. Olayın olduğu Keçiören’de billboardlar, hazırlamış olduğumuz ‘Satın alma, sahiplen’ afişleriyle dolu olsaydı, vatandaşa seminerler vermiş olsaydık belki de bu kaçak üretimi bir kazanç kapısı olarak görmeyebilirlerdi. Bu konuda belediyelere iş birliği çağrısında bulunuyoruz. Bu sayede kısırlaştırmaya harcadıkları maliyetleri de azaltmış olurlar.

BAKANLIK İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Diğer yandan Ticaret Bakanlığı ile yurt dışından kaçak getirilmeye çalışılıp, gümrükte yakalanılan hayvanlar için yaptığımız bir protokolümüz var. Burada yakalana cins hayvanları HAYTAP barınaklarına alıp, ‘bir sokak hayvanının da ihtiyaçlarını karşılama’ zorunluluğu ile insanlara sahiplendiriyoruz. Aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı’nı da bu tarz merdiven altı yerlerin, kaçak satışların tespiti ve denetimlerde yardımcı olmamız için protokol yapmaya davet ediyoruz. Sosyal medya üzerinden dahi bu tarz yerleri tespit edebiliyoruz. Bakanlık STK’lar ile iş birliği yaparsa daha hızlı müdahale edebiliriz.”

MERDİVEN ALTI ÜRETİMİN SEBEP OLDUĞU SORUNLAR

Öte yandan Sayılgan, Keçiören’deki gibi merdiven altı kaçak üretim çiftliklerinin sebep olabileceği sorunları ise şöyle sıraladı:

* Genetik sakınca ve sağlıksız hayvanlar: Üretim, bilimsel yöntemlerle ve profesyonelce yapılmalı. Ancak bu tarz yerlerde rastgele ve hep birbirleriyle yaptırılıyor. Gen havuzu dar odluğu için yavrular sağlıksız ve genetik hastalıkla dünyaya geliyorlar. Anneler, devamlı doğumdan ölüyorlar.

* Halk sağlığı tehdidi: Bu hayvanların aşıları yapılmıyor, sağlık denetimleri yok ve bu şekilde birilerine satılıyorlar. Eğer bir aile ise her birey için risk var demek. Ayrıca hayvanlar sağlıksız oldukları için can çekişe çekişe ölüyorlar ve bu da çocuklarda travmaya yol açıyor.

* Mali suç: bu tarz yerlerde genelde cins hayvanlar oluyor. Bunlar da yurt dışından kaçak getirildikleri için büyük bir mali suç. Ayrıca satışı da kayıtsız yapılıyor.

* Sokak hayvanı popülasyonu artışı: Hem bu tarz yerlerden hem de pet-shoplardan ya da üretim çiftliklerinden alınan hayvanlar, genelde insanların hevesi geçtikten sonra sokağa bırakılıyor. Bu da sokak hayvanı popülasyonunun artmasına sebep oluyor.

Hayvanlar, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yakalanan şüpheliye de hayvan başına 181 TL olmak üzere 12 bin 308 TL cezai işlem uygulandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Köpekler2, Keçiören Belediyesi Hayvan Barınağı'nda gözlem altına alındı. Ses telleri kesildiği iddia edilen köpeklerden 4'ü, bu durumun tespit edilebilmesi için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Köpeklerin ses tellerinin kesildiğinin tespit edilmesi durumunda, şüpheli hakkında 'hayvanlara eziyet' suçundan soruşturma başlatılacağı belirtildi. Barınağı ziyaret ederek köpeklerin durumu hakkında bilgi alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları söyledi:

“Köpekler çok bakımsız. Bir travma hali var, bunu görüyoruz. Temizlikleri, bakımları hatta beslenmeleri bile tam yapılmamış. Bir kısmının da ses telleri kesilmiş. Ses tellerinin kesildiğinin tespiti için 4 tanesini veterinerlik fakültesine gönderdik. Hayvanlar ses çıkarmasın ve komşular şikâyette bulunmasın diye kesildiğini düşünüyoruz. Ya da sahiplenenler de bazen köpeğin çok sesinin çıkmamasını istiyor, ondan dolayı da kesmiş olabilirler. Biz köpekleri teslim aldık, bakımlarını ve temizliklerini hızla yapıyoruz. Daha sonra sahiplendirilecekler. İnşallah bu güzelleri sıcak bir yuvaya teslim edeceğiz. Veteriner fakültemizden ses telleriyle alakalı bir sonuç geldikten sonra, ayrıca eziyetten, zulümden ve işkenceden bir suç duyurusunda daha bulunacağız." Haluk KARAASLAN-Fatih POYRAZ/DHA