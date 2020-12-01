Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Kısıtlamada ıssız 2 gece

Ankara Haberleri: Kısıtlamada ıssız 2 gece

ANKARA HABERLERİ

Kısıtlamada ıssız 2 gece

Sedat CENİKLİ
01.12.2020 - 00:34 |Son Güncelleme :

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına Ankaralıların büyük oranda uyduğu görüldü.

Sedat CENİKLİ

Cumartesi 20.00’de başlayıp pazar 10.00’da biten ve yine pazar 20.00’de başlayıp dün 05.00’e kadar süren kısıtlama saatlerinde Başkentli vatandaşlar, evlerinde kaldı. Vatandaşlar kısıtlama ve uyarıları dikkate alıp sokağa çıkmadı. Kızılay, Ulus, Bahçelievler 7. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kuğulu Park gibi normalde insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde; polisler ile kısıtlamadan muaf otobüs şoförleri ve kuryeler dışında kimse yoktu.

Kısıtlamada ıssız 2 gece
Kısıtlamaların başladığı dakikalarda evlerine dönebilmek için otobüs ve taksi duraklarına ulaşmaya çalışanlara, polis yardımcı oldu.

Kısıtlamada ıssız 2 gece
Otobüsler dışında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’na araç girişine izin verilmedi. Kısıtlamadan muaf olan kamu görevlileri, trafik ekiplerince diğer yollara yönlendirildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kısıtlamada ıssız 2 gece hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Aralık 2020 tarihinde saat 00 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kısıtlamada ıssız 2 gece haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Gönüllülerden hayvan barınağı

Gönüllülerden hayvan barınağı

Otel restoranları misafire çalışacak

Otel restoranları misafire çalışacak

ABB’nin 2021 asfalt hedefi 1 milyon 800 bin ton

ABB’nin 2021 asfalt hedefi 1 milyon 800 bin ton

Tıbbi atıklar imha ediliyor

Tıbbi atıklar imha ediliyor

Toplu taşımada HES kodu kontrolü

Toplu taşımada HES kodu kontrolü

Gücümüz kurallara uymakta saklı

Gücümüz kurallara uymakta saklı

Kısıtlama sonrası pazar sakinliği

Kısıtlama sonrası pazar sakinliği

Öveçler’e Çankaya Evi

Öveçler’e Çankaya Evi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

01 Aralık 2020, Salı
  • İmsak
    06:14
  • Güneş
    07:43
  • Öğle
    12:42
  • İkindi
    15:10
  • Akşam
    17:31
  • Yatsı
    18:55
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.