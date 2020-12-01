Kısıtlamada ıssız 2 gece

Cumartesi 20.00’de başlayıp pazar 10.00’da biten ve yine pazar 20.00’de başlayıp dün 05.00’e kadar süren kısıtlama saatlerinde Başkentli vatandaşlar, evlerinde kaldı. Vatandaşlar kısıtlama ve uyarıları dikkate alıp sokağa çıkmadı. Kızılay, Ulus, Bahçelievler 7. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kuğulu Park gibi normalde insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde; polisler ile kısıtlamadan muaf otobüs şoförleri ve kuryeler dışında kimse yoktu.



Kısıtlamaların başladığı dakikalarda evlerine dönebilmek için otobüs ve taksi duraklarına ulaşmaya çalışanlara, polis yardımcı oldu.



Otobüsler dışında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’na araç girişine izin verilmedi. Kısıtlamadan muaf olan kamu görevlileri, trafik ekiplerince diğer yollara yönlendirildi.