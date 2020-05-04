Kıbrıs Köyü’nden ‘kanalizasyon’ çağrısı: Foseptik çukuru gibi

* Mamak’ın Kıbrıs Köyü Mahallesi muhtarı İskender Demirkan, mahallede 100’e yakın hanenin ‘kanalizasyon altyapısı’ olmadığına dikkat çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunan muhtar Demirkan, “100’e yakın evimizin kanalizasyon kanalı yok. Foseptik çukuru gibiler. Etrafa koku ve hastalık saçıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan bir sorun. Bir an önce bu kanalların yapılması gerekiyor. Ayrıca yollarımızın da bakıma ihtiyacı var. Öncelikli olarak Kıbrıs, Mavigöl ve Nur caddeleri acil yama ve asfalt çalışması bekliyor” diyor.

YUVA KÖYÜ’NÜN İKİ TALEBİ



DOĞALGAZ VE KANALİZASYON







* Yenimahalle’nin, kent merkezine en uzak mahallerinden Yuva Köyü’nde vatandaşlar, doğalgaz bağlantısı ve kanalizasyon altyapısı bulunmamasından dert yanıyor. Mahalle muhtarı Ahmet Şimşek, “Mahallemin iki temel sorunu var. Yanı başımızda doğalgaz var, ancak bize faydası yok. Kanalizasyon altyapımız da yok. Bu sebeplerden dolayı modern bir okulumuz kapandı. Çünkü öğrenci yok. Genç nesil, kışın köyü terk ediyor. Hizmetler aşamasında Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizden memnunuz ancak şu iki sorunun da çözülmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.