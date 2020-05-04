Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Kıbrıs Köyü’nden ‘kanalizasyon’ çağrısı: Foseptik çukuru gibi

Ankara Haberleri: Kıbrıs Köyü’nden ‘kanalizasyon’ çağrısı: Foseptik çukuru gibi

ANKARA HABERLERİ

Kıbrıs Köyü’nden ‘kanalizasyon’ çağrısı: Foseptik çukuru gibi

Sedat CENİKLİ
04.05.2020 - 00:41 |Son Güncelleme :

‘Kentini Yaşayan Gazete Hürriyet Ankara’, sözü muhtarlara veriyor. Muhtarlar, mahalleleriyle ilgili ‘öneri, talep ve şikâyetleri’ aktarıyor.

Sedat CENİKLİ

* Mamak’ın Kıbrıs Köyü Mahallesi muhtarı İskender Demirkan, mahallede 100’e yakın hanenin ‘kanalizasyon altyapısı’ olmadığına dikkat çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunan muhtar Demirkan, “100’e yakın evimizin kanalizasyon kanalı yok. Foseptik çukuru gibiler. Etrafa koku ve hastalık saçıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan bir sorun. Bir an önce bu kanalların yapılması gerekiyor. Ayrıca yollarımızın da bakıma ihtiyacı var. Öncelikli olarak Kıbrıs, Mavigöl ve Nur caddeleri acil yama ve asfalt çalışması bekliyor” diyor.

YUVA KÖYÜ’NÜN İKİ TALEBİ

DOĞALGAZ VE KANALİZASYON

Kıbrıs Köyü’nden ‘kanalizasyon’ çağrısı: Foseptik çukuru gibi

* Yenimahalle’nin, kent merkezine en uzak mahallerinden Yuva Köyü’nde vatandaşlar, doğalgaz bağlantısı ve kanalizasyon altyapısı bulunmamasından dert yanıyor. Mahalle muhtarı Ahmet Şimşek, “Mahallemin iki temel sorunu var. Yanı başımızda doğalgaz var, ancak bize faydası yok. Kanalizasyon altyapımız da yok. Bu sebeplerden dolayı modern bir okulumuz kapandı. Çünkü öğrenci yok. Genç nesil, kışın köyü terk ediyor. Hizmetler aşamasında Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizden memnunuz ancak şu iki sorunun da çözülmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kıbrıs Köyü’nden ‘kanalizasyon’ çağrısı: Foseptik çukuru gibi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Mayıs 2020 tarihinde saat 00 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kıbrıs Köyü’nden ‘kanalizasyon’ çağrısı: Foseptik çukuru gibi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Böyle çok güzelsin Ankara

Böyle çok güzelsin Ankara

Koronavirüse karşı borla 3lü koruma

Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma

Büyüklere hem ziyaret hem yardım

Büyüklere hem ziyaret hem yardım

Çobanlar dağıttı zabıta topladı

Çobanlar dağıttı zabıta topladı

Giysi kumbarasına küçük kızı soktu

Giysi kumbarasına küçük kızı soktu

5’ten 76’ya kampanya büyüyor

5’ten 76’ya kampanya büyüyor

Beştepe’nin örnek golcüsü

Beştepe’nin örnek golcüsü

Bakan Kurum: İmhahor Vadisi nefes aldıracak

Bakan Kurum: İmhahor Vadisi nefes aldıracak

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

04 Mayıs 2020, Pazartesi
  • İmsak
    04:00
  • Güneş
    05:38
  • Öğle
    12:50
  • İkindi
    16:41
  • Akşam
    19:53
  • Yatsı
    21:24
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.