Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Keçiören’e 610 Mamak’a 510 milyon TL

Ankara Haberleri: Keçiören’e 610 Mamak’a 510 milyon TL

ANKARA HABERLERİ

Keçiören’e 610 Mamak’a 510 milyon TL

Murat YILMAZ
21.11.2020 - 23:28 | Son Güncelleme :

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında ilçe belediyelerinin 2021 bütçelerini görüşmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, önceki günkü oturumda Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar, dünkü oturumda ise Mamak, Bala ve Pursaklar belediyelerinin 2021 bütçelerini oy birliğiyle kabul etti.

Murat YILMAZ

Keçiören Belediyesi’nin bütçesi 610 milyon TL, Mamak Belediyesi’nin bütçesi 510 milyon TL, Pursaklar Belediyesi’nin bütçesi 150 milyon TL, Kızılcahamam Belediyesi’nin bütçesi 44 milyon 500 bin TL, Bâlâ Belediyesi’nin bütçesi 41 milyon TL, Şereflikoçhisar Belediyesi’nin bütçesi 35 milyon TL, Kalecik Belediyesi’nin bütçesi 30 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. Bütçelerinin oy birliğiyle kabulü nedeniyle Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Melih Memiş Çelik, Bâlâ Belediye Başkanı Ahmet Buran, kürsüden teşekkür konuşması yaptı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Keçiören’e 610 Mamak’a 510 milyon TL hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Kasım 2020 tarihinde saat 23 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Keçiören’e 610 Mamak’a 510 milyon TL haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Metro-ANKARAY sabah var akşam yok

Metro-ANKARAY sabah var akşam yok

Mamak 100 araç bin personelle kışa hazır

Mamak 100 araç bin personelle kışa hazır

16 dış ilçe ‘S’ plakaya geçiyor

16 dış ilçe ‘S’ plakaya geçiyor

e-ticarette hedef 160 bin üye

e-ticarette hedef 160 bin üye

928 mahalleye internet sözü

928 mahalleye internet sözü

Kısıtlamalar başladı kepenkler kapandı

Kısıtlamalar başladı kepenkler kapandı

Öğrenciler boyarken Ankara’yı öğrenecek

Öğrenciler boyarken Ankara’yı öğrenecek

Araçlara kış bakımı

Araçlara kış bakımı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

21 Kasım 2020, Cumartesi
  • İmsak
    06:06
  • Güneş
    07:33
  • Öğle
    12:39
  • İkindi
    15:13
  • Akşam
    17:36
  • Yatsı
    18:58
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.