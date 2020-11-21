Keçiören’e 610 Mamak’a 510 milyon TL

Keçiören Belediyesi’nin bütçesi 610 milyon TL, Mamak Belediyesi’nin bütçesi 510 milyon TL, Pursaklar Belediyesi’nin bütçesi 150 milyon TL, Kızılcahamam Belediyesi’nin bütçesi 44 milyon 500 bin TL, Bâlâ Belediyesi’nin bütçesi 41 milyon TL, Şereflikoçhisar Belediyesi’nin bütçesi 35 milyon TL, Kalecik Belediyesi’nin bütçesi 30 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. Bütçelerinin oy birliğiyle kabulü nedeniyle Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Melih Memiş Çelik, Bâlâ Belediye Başkanı Ahmet Buran, kürsüden teşekkür konuşması yaptı.