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Ankara Haberleri: Kamu yararına aykırı olur

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Kamu yararına aykırı olur

Hürriyet Haber
26.06.2020 - 00:29 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 100. Yıl Çarşısı yıkım kararına tepki gösteren TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, “Hâlâ bir kültür merkezi olma potansiyeline sahip olan bir yapıyı, ekonomik ömrünü tamamlamadan yıkmak kamu yararına aykırıdır” açıklamasını yaptı.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 100. Yıl Çarşısı yıkım kararını ve geçtiğimiz günlerde yıkım işinin ihale edilmesini değerlendiren TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, “100. Yıl Çarşısı sadece iş yerlerinden ibaret bir yapı değil; bin 200 kişilik çok amaçlı salonu ve sanat galerisiyle hâlâ bir kültür merkezi olma potansiyeline sahip olan bir yapıyı, ekonomik ömrünü tamamlamadan yıkmak kamu yararına aykırıdır” açıklamasını yaptı. Odadan yapılan yazılı açıklamada, özetle şunlar ifade edildi:

HİÇBİR GEREKÇE BULUNMUYOR

“1967 yılında ulusal bir mimari proje yarışması sonucunda elde edilen ve henüz ekonomik ömrü tamamlanmadan yıkılacak olan binanın yıkım kararının gerekçesi olarak Ankara‘ya bir meydan kazandırılması olduğu belirtilmiştir. Ancak Başkent’in tarihsel merkezinde gerçekleştirilecek olan bütüncül koruma anlayışından uzak, noktasal ve içinde yıkım barındıran bu kentsel müdahale, şehircilik ilkeleri ve tarihsel çevrenin bütüncül olarak planlanması esaslarına uymamaktadır.

100. Yıl Çarşısı’nın yıkılarak meydan yaratma kararı, tarihi çevrenin korunması esasları ile çelişmektedir. Tarihi kent merkezinin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tüm kararların kapsamlı bir planlama çerçevesi içinde yer alması gerekmektedir. Çarşının yıkılmasını gerektirecek, kamusal yarar açısından hiçbir gerekçe bulunmamaktadır.

MEYDAN OLARAK TANIMLANAMAZ

Bu şekilde yaratılacak bir ‘kentsel boşluk‘un meydan olarak tanımlanabilmesi kentsel tasarım açısından olanaksızdır. Müdahaleler basit projeler ile değil, koruma planı ile uyumlu biçimde, kamuoyuna açık bir uluslararası tasarım yarışması yaklaşımı ile ele alınmalıdır. ‘Hukuksuz iş yapılmayacağı’ sözü veren yeni yönetime, Ankara’ya sahip çıkmaya çalışan kentlilerin ve meslek örgütlerinin hassasiyetlerini ve duyarlılıklarını ciddiyetle dikkate almasını, kısa vadede alınan kararların Başkent’in geleceğinde derin izler bırakmaması adına vurgulamak isteriz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kamu yararına aykırı olur hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Haziran 2020 tarihinde saat 00 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kamu yararına aykırı olur haberi güncellenecektir.

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