Kalecik’in tarihi evleri yeniden hayat bulacak

Bakan Murat Kurum, Kalecik’te, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 12 hektarlık alana, eski Ankara evlerinin yapılacağını açıkladı. Kalecik Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilecek projelere ilişkin toplantı yapan Bakan Kurum kentsel dönüşüm projesine ilişkin şu bilgileri verdi:

ZEMİN+1 KATLI VE ANKARA EVLERİ

“Kalecik Kaledibi’nde 12 hektarlık alanda eski Ankara evlerimizin yapılacağı, 376 hak sahibinin olduğu alanda bir kentsel dönüşüm projesi çalışacağız. Yerinde yapacağımız projeler zemin+1 katlı ve Ankara evlerinden oluşacak. Diğer taraftan rezerv alanda da rezerv konutlar üreteceğiz. Yıl sonuna kadar görüşmelere başlayacağız.” Bakan Kurum ayrıca millet bahçesi projesi kapsamında belediyeye yaklaşık 60 bin metrekarelik alanı tahsis edeceklerini belirterek, “Buraya da hibe ve teknik destek vereceğiz. Tarımköy uygulaması yapmak istiyoruz. Heyelan riski altında bir köyümüz var, çalışmalarımızı başlattık. Ankara’mızdaki Kalecikli vatandaşlarımızın şehirden artık köye gelmeleri, köylerinde akrabalarıyla, dostlarıyla eşleriyle bir arada olmaları için Türkiye’nin her yerinde yaptığımız projelerin bir örneğini de Kalecik’imizde yapacağız. Taleplerin gelmesi halinde de yaklaşık 700-800 metrekare arazi içerisinde, bahçesinde organik tarımın yapılacağı evlerimizi inşa edeceğiz” diye konuştu.

HAMAMÖNÜ, BEYPAZARI GİBİ OLACAK

Kentsel dönüşüm projesini Hürriyet Ankara’ya anlatan Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, alanda eski evlerin yeniden hayat bulacağını belirterek şunları söyledi: “Kalecik Kalesi’nin eteklerinde 12 hektarlık alanda Hamamönü, Beypazarı gibi modelleme olacak. Mevcut tescilli yapıların restorasyonu, tescilli olmayan yapıların mümkünse güçlendirilmesi, mümkün değilse yıkılıp yenisinin yapılması şeklinde olacak. Evler zemin+1 bir kat olarak iki katı geçmeyecek şekilde tarihi dokuya uygun olarak yapılacak. Konakların, butik otellerin, yöresel ürün satış alanlarının, iki tarihi meydanın yer aldığı eski şehir yeniden hayat bulacak. Proje ile Ankara’ya 45 kilometre mesafede yepyeni bir turizm lokasyonu oluşturuluyor. Turizm treni, Kalecik Kalesi, arkeolojik kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan tarih ve buraya 3 kilometreye uzaklıktaki Kızılırmak Vadisi ile çok güzel bir turizm merkezine dönüşecek. Bu vesile ile desteklerinden dolayı Sayın Bakanımız Murat Kurum ve sayın milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz.”

PEK ÇOK UYGULAMANIN MERKEZLERİNDEN OLACAK

Projeleri yakından takip eden AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da “Ankara’nın ilçeleri mevcut tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta birer hazine. Kalecik ilçemizde bunlardan bir tanesi. Sayın Bakanımızı ağırladık ve Kalecik’in tarihsel kimliğinin korunmasına imkan tanıyacak projeleri konuştuk, destekler aldık. Kalecik merkez ve kırsal mahalleleri ile pek çok güzel uygulamanın merkezlerinden biri olacak. Ankara’yı ilçe ilçe dokumaya, ilçe ilçe projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.