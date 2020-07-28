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Ankara Haberleri: Kahramankazan’dan ABB’ye ‘Gavur muyuz’ eleştirisi

ANKARA HABERLERİ

Kahramankazan’dan ABB’ye ‘Gavur muyuz’ eleştirisi

Murat YILMAZ
28.07.2020 - 17:31 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) daha önce protokolle kendilerine verdiği iki su tankerini ‘İvedilikle teslim edin’ diyerek hemen geri istemesini eleştiren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Bizim orada ‘Gavurdan mal mı kaçırıyorsunuz’ derler. Biz gavur muyuz da bu şekilde muameleye maruz bırakıldık” dedi.

Murat YILMAZ

ABB’nin diğer ilçe belediyelerine de aynı şekilde yaklaştığını savunan Oğuz şunları söyledi: “Büyükşehir Belediye’miz geçmişte protokolle kimi ilçe belediyesine iş makinesi kimisine otobüs verdi. Bizim ilçemize de iki su tankeri verilmişti. Biz bu tankerleri kendi işimiz için de değil Büyükşehir’e ait parkların sulaması için kullanıyorduk. Mansur Bey ilçemize geldiğinde protokolün süresinin dolduğunu kendisine hatırlatmıştık. Belediye Meclisi’nde de konu gündeme geldiğinde Mansur Bey ‘Çalışmalar kesintiye uğramasın, protokollerinizi gönderin yeniden imzalayacağız’ dedi. Su tankerlerinin kullanımının devam etmesi için mayısta hemen yazıları gönderdik. Gelen cevap; ‘İvedilikle teslim edilmesi.’ Bizim orada ‘Gavurdan mal mı kaçırıyorsunuz’ derler. Biz gavur muyuz da bu şekilde muameleye maruz bırakıldık. Biz de ivedilikle bu tankerleri teslim ettik. İyi ki teslim etmişiz. Çünkü arkasından Çevre Bakanlığı’na gittik iki değil 10 tane ekipman alıp ilçemize farklı araç kazandırdık. Büyükşehir’in ‘Tabi bu araçları alın o hizmetleri devam ettirin’ yerine ‘İvedilikle teslim edin’ demesi, bu tavrı bizi üzdü.” 

Kahramankazan’dan ABB’ye ‘Gavur muyuz’ eleştirisi
Başkan Oğuz, bakanlıktan alınan araçların Kahramankazan’da hizmet verdiğini söyledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kahramankazan’dan ABB’ye ‘Gavur muyuz’ eleştirisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 17 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kahramankazan’dan ABB’ye ‘Gavur muyuz’ eleştirisi haberi güncellenecektir.

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