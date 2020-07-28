Kahramankazan’dan ABB’ye ‘Gavur muyuz’ eleştirisi

ABB’nin diğer ilçe belediyelerine de aynı şekilde yaklaştığını savunan Oğuz şunları söyledi: “Büyükşehir Belediye’miz geçmişte protokolle kimi ilçe belediyesine iş makinesi kimisine otobüs verdi. Bizim ilçemize de iki su tankeri verilmişti. Biz bu tankerleri kendi işimiz için de değil Büyükşehir’e ait parkların sulaması için kullanıyorduk. Mansur Bey ilçemize geldiğinde protokolün süresinin dolduğunu kendisine hatırlatmıştık. Belediye Meclisi’nde de konu gündeme geldiğinde Mansur Bey ‘Çalışmalar kesintiye uğramasın, protokollerinizi gönderin yeniden imzalayacağız’ dedi. Su tankerlerinin kullanımının devam etmesi için mayısta hemen yazıları gönderdik. Gelen cevap; ‘İvedilikle teslim edilmesi.’ Bizim orada ‘Gavurdan mal mı kaçırıyorsunuz’ derler. Biz gavur muyuz da bu şekilde muameleye maruz bırakıldık. Biz de ivedilikle bu tankerleri teslim ettik. İyi ki teslim etmişiz. Çünkü arkasından Çevre Bakanlığı’na gittik iki değil 10 tane ekipman alıp ilçemize farklı araç kazandırdık. Büyükşehir’in ‘Tabi bu araçları alın o hizmetleri devam ettirin’ yerine ‘İvedilikle teslim edin’ demesi, bu tavrı bizi üzdü.”





Başkan Oğuz, bakanlıktan alınan araçların Kahramankazan’da hizmet verdiğini söyledi.