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Ankara Haberleri: Kadınlara turuncu durak jesti

ANKARA HABERLERİ

Kadınlara turuncu durak jesti

Murat YILMAZ
12.03.2020 - 09:13 |Son Güncelleme :

Başkent’te kadınlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) kent merkezindeki otobüs duraklarındaki aydınlatmaların artırılması talebinde bulundu.

Murat YILMAZ

Bunun üzerine belediye de Ulus’ta Opera durakları olarak bilinen Atatürk Bulvarı üzerindeki 10 otobüs durağını kadına şiddete karşı farkındalık oluşturması için turuncu ışıklar ile aydınlattı. Belediyenin çalışması kadınlardan büyük beğeni aldı. ABB yetkilileri, kadınların turuncu aydınlatma için belediyeye teşekkürlerini ilettiklerini kaydetti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kadınlara turuncu durak jesti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Mart 2020 tarihinde saat 09 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kadınlara turuncu durak jesti haberi güncellenecektir.

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