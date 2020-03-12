Kadınlara turuncu durak jesti

Bunun üzerine belediye de Ulus’ta Opera durakları olarak bilinen Atatürk Bulvarı üzerindeki 10 otobüs durağını kadına şiddete karşı farkındalık oluşturması için turuncu ışıklar ile aydınlattı. Belediyenin çalışması kadınlardan büyük beğeni aldı. ABB yetkilileri, kadınların turuncu aydınlatma için belediyeye teşekkürlerini ilettiklerini kaydetti.
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