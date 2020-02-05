İrlandalı kadınlardan bahar sergisi

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ziyarete açılan serginin ev sahipliğini İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness üstlendi. Serginin açılış kokteyline yabancı misyon temsilcileri, kadın derneklerinden isimler ve davetliler katıldı. 11 İrlandalı kadın sanatçının çalışmalarının yer aldığı sergi, büyük beğeni kazandı. Büyükelçi McGuinness, St. Bridget Günü’nün yaratıcılığın ve barışın günü olduğunu söyledi. Aziz Bridget’in, kadın ve yaratıcılık temalarını temsil ettiğini aktaran McGuinness şunları aktardı:

FİKİRLERİYLE KADINLARA IŞIK TUTTU

“Büyükelçi olarak benim görevim size İrlanda’yı tanıtmak, ancak bunu yapmak istemiyorum. Ben bugün İrlanda’nın utanç verici, kadınları baskılayan tarihine de değinmek istiyorum. Bunun içinde fiziksel travmalar, gayri meşru çocuk doğuran kadınlara yapılan ayrımcılıklar, modern günümüze geldiğimizde tıbbi ihmale kadar birçok konu var. Aziz Bridge, fikirleriyle kadınlara ışık tuttu. Umarım bugün yaratıcı fikirlerimizi geliştirme fırsatı buluruz. Kadınlar olarak sorumluluklarımız neler? Kız kardeşlerimize, kız çocuklarımıza nasıl bir gelecek bırakmak istiyoruz, damla damla genişleyen feminizm nasıl yayılır bunu araştırmalıyız.”

SANATIN KORUYUCUSU

İrlanda’da barış, bereket ve sanatın koruyucusu olarak kabul edilen St Bridget, ‘St. Brigid Günü’nde anılıyor. 1 Şubat olan St Brigid günü aynı zamanda baharın gelişini, toprağın uyanışını, günlerin uzamasını temsil ediyor.