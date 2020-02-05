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Ankara Haberleri: İrlandalı kadınlardan bahar sergisi

ANKARA HABERLERİ

İrlandalı kadınlardan bahar sergisi

Haşim KILIÇ
05.02.2020 - 09:44 |Son Güncelleme :

İrlanda’nın Ankara Büyükelçiliği, baharın gelişini temsil eden ‘St. Brigid Günü’ için resim sergisi düzenledi. İrlanda’nın önemli figürlerinden kadın ermiş St. Bridget anısına düzenlenen sergide, 11 kadın sanatçının çalışmaları yer aldı.

Haşim KILIÇ

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ziyarete açılan serginin ev sahipliğini İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness üstlendi. Serginin açılış kokteyline yabancı misyon temsilcileri, kadın derneklerinden isimler ve davetliler katıldı. 11 İrlandalı kadın sanatçının çalışmalarının yer aldığı sergi, büyük beğeni kazandı. Büyükelçi McGuinness, St. Bridget Günü’nün yaratıcılığın ve barışın günü olduğunu söyledi. Aziz Bridget’in, kadın ve yaratıcılık temalarını temsil ettiğini aktaran McGuinness şunları aktardı:

İrlandalı kadınlardan bahar sergisi

FİKİRLERİYLE KADINLARA IŞIK TUTTU

“Büyükelçi olarak benim görevim size İrlanda’yı tanıtmak, ancak bunu yapmak istemiyorum. Ben bugün İrlanda’nın utanç verici, kadınları baskılayan tarihine de değinmek istiyorum. Bunun içinde fiziksel travmalar, gayri meşru çocuk doğuran kadınlara yapılan ayrımcılıklar, modern günümüze geldiğimizde tıbbi ihmale kadar birçok konu var. Aziz Bridge, fikirleriyle kadınlara ışık tuttu. Umarım bugün yaratıcı fikirlerimizi geliştirme fırsatı buluruz. Kadınlar olarak sorumluluklarımız neler? Kız kardeşlerimize, kız çocuklarımıza nasıl bir gelecek bırakmak istiyoruz, damla damla genişleyen feminizm nasıl yayılır bunu araştırmalıyız.”

İrlandalı kadınlardan bahar sergisi

SANATIN KORUYUCUSU

İrlanda’da barış, bereket ve sanatın koruyucusu olarak kabul edilen St Bridget, ‘St. Brigid Günü’nde anılıyor. 1 Şubat olan St Brigid günü aynı zamanda baharın gelişini, toprağın uyanışını, günlerin uzamasını temsil ediyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İrlandalı kadınlardan bahar sergisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Şubat 2020 tarihinde saat 09 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İrlandalı kadınlardan bahar sergisi haberi güncellenecektir.

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