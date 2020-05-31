İlk uçuş Ankara’ya

Üstün, seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılması kararının ardından THY'nin sefere başlayacağı günü Twitter hesabından açıkladı ve "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibarıyla yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız" dedi. THY'nin ilk uçuşu, yarın saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapılacak.