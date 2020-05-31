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Ankara Haberleri: İlk uçuş Ankara’ya

ANKARA HABERLERİ

İlk uçuş Ankara’ya

AA
31.05.2020 - 00:52 |Son Güncelleme :

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle getirilen seyahat kısıtlaması kapsamında ara verilen tarifeli seferlere 1 Haziran'da başlanacağını duyurdu.

AA

Üstün, seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılması kararının ardından THY'nin sefere başlayacağı günü Twitter hesabından açıkladı ve "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibarıyla yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız" dedi. THY'nin ilk uçuşu, yarın saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapılacak. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İlk uçuş Ankara’ya hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Mayıs 2020 tarihinde saat 00 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İlk uçuş Ankara’ya haberi güncellenecektir.

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