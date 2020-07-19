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Ankara Haberleri: Halkadaki kuş dili

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Halkadaki kuş dili

Sedat CENİKLİ
19.07.2020 - 17:31 |Son Güncelleme :

Eymir Kuş Halkalama İstasyonu’nda halkalanan kuşların rota, mola, kışlama, üreme alanı ve göç takvimi gibi bilgileri takip ediliyor. Verileri değerlendiren istasyon uzmanlarından Dr. Arzu Gürsoy Ergen, “Ankara önemli bir göç rotası” dedi.

Sedat CENİKLİ

Ulusal Halkalama Programı’na(UHP) uygun şekilde çalışan Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, halkaladığı tüm kuşların rota, mola, kışlama, üreme alanları ve göç takvimleri gibi geri bildirimlerini takip ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde halkalama çalışmalarına ara veren istasyon, bu zamanı yurt dışı kaynaklı geri bildirimler alarak geçiriyor. Daha önce Ankara’da halkalanan ve göç eden bazı kuşlardan son edinilen bilgilerin ikisi şöyle:

Halkadaki kuş dili

153 GÜN SONRA LÜBNAN

* 15 Nisan 2019’da Eymir’de halkalanan dişi karabaşlı ötleğen, 153 gün sonra Ankara’dan kuş uçuşu 660 kilometre uzaklıktaki Lübnan’ın Zgharta şehrinde görüldü.

194 GÜN SONRA İSRAİL

* 18 Eylül 2019’da Eymir’de halkalanan başka bir karabaşlı ötleğen ise 194 gün sonra kuş uçuşu 919 kilometre uzaklıktaki İsrail’in Kudüs Kuş Gözlem İstasyonu’nda rastlandı.

Halkadaki kuş dili

MOLA SONRASI GÖÇE DEVAM

Kuşlar üzerinde gerekli ölçümleri yapan İsrailli ve Lübnanlı bilim insanları, göçüne devam edebilmesi için karabaşlı ötleğenleri tekrar doğaya bıraktı. Bu gelişme, kuş halkalama istasyonlarında yapılan çalışmaların, kuş türlerinin gözlemi ve takibi açısından ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor.

BÜLBÜLÜN ROTASI EYMİR-AFRİKA ARASI

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Arzu Gürsoy Ergen, Eymir Kuş Halkalama İstasyonu’nda halkalanan kuşlarla ilgili önceki yıllarda da önemli geri bildirimler aldıklarını söyledi. İstasyon uzmanlarından Arzu Gürsoy Ergen, “2012’de Eymir’de halkalanan bir karatavuk ve bülbül, yine ağlara takılmıştı. İncelemelerde karatavuğun yedi yıla yakındır bu bölgede yaşadığını, bülbülün ise Afrika’daki kışlama alanıyla üreme alanı olan Eymir arasında gidip geldiğini tespit etmiştik. Son geri bildirimlerle birlikte Ankara’nın önemli bir göç rotası üzerinde bulunduğu bir kez daha gözlenmiş oldu” diye konuştu.

Halkadaki kuş dili

ÜÇ KURUM ORTAKLIĞI ÖĞRENCİ GÖNÜLLÜLÜĞÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hizmet veren Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, altı yıl aradan sonra 2018 itibarıyla halkalama çalışmalarına yeniden başladı. Çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı Uzmanı Burak Tatar, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgin ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Gürsoy Ergen ortak yürütücülüğünde sürdürülüyor. İstasyonda, gönüllü öğrenciler de çalışıyor.

Halkadaki kuş dili

2018’de Eymir’de halkalanan bir karabaşlı ötleğen de 228 gün sonra İsrail’in Einot Tzokim Tabiatı Koruma Alanı’nda bilim insanlarının kurduğu ağa takılmıştı.

Halkadaki kuş dili

O BİR ÇIVGIN

 

Ulusal Halkalama Programı ile 30 Eylül 2018’de Romanya’da(Köstence) halkalanan bir çıvgın kuşu, 189 gün sonra Eymir’deki ağlara takılmıştı. 13 gram ağırlığındaki çıvgın kuşunun bu sürede kuş uçuşu 579 kilometre yol kat ettiği, kışı geçirmek için Eymir’e geldiği kaydedilmişti. Çıvgın kuşu ayrıca, Ulusal Halkalama Programı kapsamında yurt dışında halkalanan ve Eymir’de ilk geri bildirimleri alınarak göç rotası çıkarılan kuş olmuştu.Halkadaki kuş dili

Hürriyet Ankara, ‘Seni gidi çıvgın’ manşetiyle bu göç yolculuğunu manşetine taşımıştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Halkadaki kuş dili hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Temmuz 2020 tarihinde saat 17 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Halkadaki kuş dili haberi güncellenecektir.

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