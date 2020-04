Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken, kentteki son durumu Hürriyet Bilim Kurulu’nda da yer alan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık’a sorduk. Vatandaşların tedbirlere uyması halinde hastaneye başvurularda azalma olmasını beklediklerini kaydeden Prof. Dr İsmail Balık, “Gözlemimiz Ankara’da vatandaşların diğer illere göre kurallara uyduğu yönde” dedi. Balık, Hürriyet Ankara’ya şu değerlendirmelerde bulundu:

BAŞ EDEMEYECEK DURUMDA DEĞİLİZ

“Diğer arkadaşlarımızla da (diğer hastanelerdeki doktorlar) yaptığımız konuşmalardan edindiğimiz intibaya bakacak olursak Ankara’da vaka artış hızı çok fazla değil. Normalde bir salgında bir hafta 10 gün her gün giderek artan başvuruları görürsünüz. Ankara’daki en büyük hastahanelerden (İbni Sina Hastanesi) birisiyiz. Bizde böyle bir şey yok. Her zaman her gün mutedil düzeyde, kapasitemizi aşmayacak düzeyde başvurular var. Yoğun bakıma giden hasta sayısında da artış söz konusu değil. Ankara’da hastalıkla baş edemeyecek durumda değiliz. Şu an gelen vakalara baktığımızda bu tedbirlerin daha gevşek uygulandığı dönemlerdeki bulaşmış vakaları görüyoruz. Kuluçka süresini 2-14 (ortalama 7) gün olarak düşünürsek, şu an gelen vakalar virüsü 7 günden daha önce alan vakalardır. Eğer bu sokağa çıkma yasağı ve vatandaşların tedbirlere riayet etmesi durumunda giderek bu başvurularda daha da azalma olacak diye bekliyoruz.

ANKARALILAR BİRAZ DAHA DİKKATLİ

Bunu söylemek için belki daha erken, 3-4 günlük verilerle değerlendirme yapmak hata verir. Ancak Ankara’da daha yatay gitmeye başladık diyebiliriz. Daha önce bulaşmış vakaların olduğunu görebiliyoruz. Gözlemimiz Ankara’da vatandaşların diğer illere göre kurallara uyduğu yönde, vatandaşlar biraz daha dikkatli görünüyor. Şu anda yatay seyirde gidiyoruz gibi görünüyor, kısa bir süre içinde eğrinin sağ tarafına, inşallah inişe geçeriz. Ankara’da sıfır vaka görülmeye başlansa bile hiçbir şekilde gevşememek gerekiyor. Bu virüs önce ülkemizde sonra dünyada sıfırlanmadığı sürece, Dünya Sağlık Örgütü ‘Salgın bitti’ diye açıklama yapmadığı sürece insanlar artık eski alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda. Kucaklaşmayacaklar, tokalaşmayacaklar, sosyal mesafeye olabildiği kadar dikkat edecekler.

ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİRMELİYİZ

Salgın bittiği zaman belki maskelerle sokağa çıkmamız gerekmeyecek ama insanların yine de temel hijyene, kişilerarası temaslarda dikkatli olmaya devam etmesi gerekiyor. Bu olay alışkanlıklarımızı değiştirmeli. Şu anda Dünya’da bu tartışılıyor. Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı ‘Artık tokalaşma alışkanlığından vazgeçmeliyiz diye’ açıklama yaptı. Ben bunu 15-20 senedir söylüyorum televizyonlardan. Hasta olan, grip soğuk algınlığı olanlar dışarı çıkarken maske taksın çıksın, tokalaşmayı kucaklaşmayı kış aylarında bırakalım diyorum.”

2 GÜN EKMEKSİZ ÖLÜNMEZ AMA KUYRUKTA KORONA ÖLDÜREBİLİR

Prof. Dr. İsmail Balık, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı öncesinde bazı vatandaşların sosyal mesafeye uymayarak alışveriş yapması konusunda ise, “İki gün ekmeksiz susuz kalarak insan ölmez ama ekmek kuyruğunda kovid olarak ölebilir. Karar alınır alınmaz ertesi gün zaten hızlı bir şekilde insanlara ekmek dağıtımının yapıldığını kendi mahallemde de gördüm. Telefon ediyorsunuz getiriyorlar. Ülke olarak da dünya olarak da böyle bir salgını ilk defa yaşıyoruz. Bir takım tedbirlerde ufak tefek aksaklıkların oluşmasını insanların kendi bildikleriyle kapatması gerekir. 3-4 aydır dünyada, son bir aydır ülkemizde bu konu detaylı olarak konuşuluyor. Herkes dikkat edilmesi gerekenleri detaylı bir şekilde vurguluyor. Düşünün iki gün sokağa çıkma yasağı var denildi ve insanlar koşturdu. Bununla ilgili detaylı bir açıklama yapmaya gerek yok ki. Böyle bir karar alınabilir ama sen kendini niye riske atıyorsun” ifadelerini kullandı.