Ezgi hayata tutunacağı kalbi bekliyor

Doğuştan kalp yetmezliği olan Ezgi Yurt, 17 yıllık mücadelesini kazanmak için nakil bekliyor. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde tedavisi devam eden genç kız, doktor kontrollerinin ardından 3 ay önce kalp nakli için acil listesine alındı. Yurt ailesi de hem kendi kızlarını hem de nakil bekleyen diğer hastaları hayatta tutmak için farkındalık çalışmalarına başladı. Kalp nakli için çağrıda bulunan baba Uğur Yurt, “Kızımız için kritik süreç başladı, kendinizi bizim ve bizim gibi olan ailelerin yerine koyun, organ bağışı için bir adım atın” dedi. Yurt şunları söyledi:

BAĞIŞ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

“Bu süreci ancak yaşayan aileler bilir. Biz kendi kızımız ve diğer nakil bekleyen hastalar için farkındalık kampanyaları yaparak dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ulaşabildiğimiz her yere ulaşmak istiyoruz. Bağışçı sayısının çoğalması için mücadele edeceğiz.

DURUMU KRİTİK SEVİYEYE ULAŞTI

Kızının tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nden bir dakika ayrılmayan anne Esengül Yurt ise, “Kızım hayata çok bağlı. 3 ay önce durumunun kritik seviyeye geldiğini öğrendik. Doktorlar çeşitli uyarılar yapmaya başladı. Her zaman olduğu gibi hayat dolu ve heyecanını kaybetmeden yaşam sürmesini sitiyoruz. Kızımı hayata bağlayacak kalp için yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası TESMER Başkan Yardımcısı Uğur Yurt, oda yönetimi ve üyelerinin desteğiyle düzenlenen ‘Yaşamak da güzel, yaşatmak da’ temalı etkinliklerle bağış konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.