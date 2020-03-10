Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Ezgi hayata tutunacağı kalbi bekliyor

Ankara Haberleri: Ezgi hayata tutunacağı kalbi bekliyor

ANKARA HABERLERİ

Ezgi hayata tutunacağı kalbi bekliyor

Doğahan GİRİTLİOĞLU
10.03.2020 - 09:18 |Son Güncelleme :

Doğuştan kalp hastası olan ve 3 ay önce acil listesine alınan 17 yaşındaki Ezgi Yurt, yaşam mücadelesini kazanmak için nakil bekliyor. Baba Uğur Yurt, “Kızımız için kritik süreç başladı, kendinizi bizim ve bizim gibi olan ailelerin yerine koyun, organ bağışı için bir adım atın” dedi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Doğuştan kalp yetmezliği olan Ezgi Yurt, 17 yıllık mücadelesini kazanmak için nakil bekliyor. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde tedavisi devam eden genç kız, doktor kontrollerinin ardından 3 ay önce kalp nakli için acil listesine alındı. Yurt ailesi de hem kendi kızlarını hem de nakil bekleyen diğer hastaları hayatta tutmak için farkındalık çalışmalarına başladı. Kalp nakli için çağrıda bulunan baba Uğur Yurt, “Kızımız için kritik süreç başladı, kendinizi bizim ve bizim gibi olan ailelerin yerine koyun, organ bağışı için bir adım atın” dedi. Yurt şunları söyledi:

Ezgi hayata tutunacağı kalbi bekliyor

BAĞIŞ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

“Bu süreci ancak yaşayan aileler bilir. Biz kendi kızımız ve diğer nakil bekleyen hastalar için farkındalık kampanyaları yaparak dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ulaşabildiğimiz her yere ulaşmak istiyoruz. Bağışçı sayısının çoğalması için mücadele edeceğiz.

Ezgi hayata tutunacağı kalbi bekliyor

DURUMU KRİTİK SEVİYEYE ULAŞTI

Kızının tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nden bir dakika ayrılmayan anne Esengül Yurt ise, “Kızım hayata çok bağlı. 3 ay önce durumunun kritik seviyeye geldiğini öğrendik. Doktorlar çeşitli uyarılar yapmaya başladı. Her zaman olduğu gibi hayat dolu ve heyecanını kaybetmeden yaşam sürmesini sitiyoruz. Kızımı hayata bağlayacak kalp için yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Ezgi hayata tutunacağı kalbi bekliyor

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası TESMER Başkan Yardımcısı Uğur Yurt, oda yönetimi ve üyelerinin desteğiyle düzenlenen ‘Yaşamak da güzel, yaşatmak da’ temalı etkinliklerle bağış konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

 

 

 

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ezgi hayata tutunacağı kalbi bekliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Mart 2020 tarihinde saat 09 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ezgi hayata tutunacağı kalbi bekliyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Adalet bekliyorum

Adalet bekliyorum

EGO’dan kişisel Ankarakart uyarısı

EGO’dan kişisel Ankarakart uyarısı

65 kilometrelik alanda çalışma

65 kilometrelik alanda çalışma

Ulus’ta güpegündüz çirkin pazarlık

Ulus’ta güpegündüz çirkin pazarlık

Rekor için 5 metre kokoreç hazırladı

Rekor için 5 metre kokoreç hazırladı

Tasarımlar podyuma çıktı

Tasarımlar podyuma çıktı

Orhan Veli’nin dizelerinden ‘Garip Sahnesi’

Orhan Veli’nin dizelerinden ‘Garip Sahnesi’

Şehirlerin sesleri Ankara’da yankılanacak

Şehirlerin sesleri Ankara’da yankılanacak

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara6 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

10 Mart 2020, Salı
  • İmsak
    05:38
  • Güneş
    07:01
  • Öğle
    13:04
  • İkindi
    16:20
  • Akşam
    18:57
  • Yatsı
    20:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.