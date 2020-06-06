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Ankara Haberleri: Evde kal kitapsız kalma

ANKARA HABERLERİ

Evde kal kitapsız kalma

Ali Murat Karabağ
06.06.2020 - 23:39 |Son Güncelleme :

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime verilen ara ve kısıtlamalar nedeniyle evlerinde kalan öğrenciler için proje geliştiren Okuyacak Çocuklar Derneği, pandemi sürecinde gönüllüleri aracılığıyla Ankara’daki çocuklara bin kitap ulaştırdı.

Ali Murat Karabağ

‘Evde kal kitapsız kalma’ sloganıyla öğrencilerin evlerine kitap teslim eden dernek, 20 yaş altına uygulanan serbest zamanlarda da kentin farklı bölgelerine kurduğu dağıtım noktalarından çocuklara kitap dağıttı. 16 Mart’tan bu yana kitapları dezenfekte ederek dağıttıklarını belirten Dernek Başkanı Ali Murat Karabağ şunları söyledi:

Evde kal kitapsız kalma

HER HAFTA FARKLI BİR BÖLGEDE

“Ankara’dan Türkiye’nin çeşitli illerindeki köy okullarına kitap gönderen, kütüphaneler kuran bir derneğiz. Bugüne kadar 27 bin 300 kitap, 3 bin kıyafet, 600 tohumlu kalem paylaşmıştık. Eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilince 16 Mart itibarıyla evlere kitap ulaştırdık. Sokak yasağının serbest bırakıldığı günlerde de her hafta Ankara’nın gelir düzeyi düşük bir bölgesinde kitap dağıtmaya başladık. Arkadaşlarından uzak kalan çocuklarımız hikâye kitaplarındaki kahramanlarla günlerini keyifle paylaşsınlar, sıkılmasınlar diye sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bin kitabın dağıtımını yaptık.

DEZENFEKTE EDİLEREK VERİLİYOR

Dağıttığımız kitapları dezenfektan sıktıktan sonra 1 hafta depomuzda bekletiyoruz. Bu süreçte kitaplar kimseyle temas etmiyor. Akabinde kitaplara bir kez daha dezenfektan sıkıp, açtığımız stantta çocukların tercihiyle almasını sağlıyoruz. 30 dakika açık olan stant aracılığıyla mahallelerde hızla dağıtım yapıyoruz. Çocuk direkt kitabını alıyor, seçme yaptırmıyoruz. Salgın öncesi planladığımız ‘Derki Söyleşileri’ ile köy okullarındaki öğrencilerimizi alanlarında uzman meslek erbaplarıyla, ‘Köyde Sanat’ projesiyle de çocuklarımızı sanatçılarla ve akademisyenlerle buluşturacaktık. Tam normalleşme döneminde bu projelerimizi de sürdürmeyi hedefliyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Evde kal kitapsız kalma hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Haziran 2020 tarihinde saat 23 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Evde kal kitapsız kalma haberi güncellenecektir.

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