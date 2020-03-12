Engellilere nikah artık ücretsiz

ABB Başkanı Mansur Yavaş imzasıyla gelen yazıda, en az yüzde 40 engelli raporuna sahip ve bakanlıkça verilen engelli kartına sahip vatandaşlardan, Uluslararası Aile Cüzdan bedeli haricinde, nikah kıyma hizmetlerinde ücret alınmaması talep edildi. Başkanlık Yazısı tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

SADECE CÜZDAN BEDELİ ALINACAK

Kararla birlikte artık engelliler 140 TL olan Uluslararası Aile Cüzdan bedeli dışında nikah türlerine göre; 100 TL’lik oda nikahı, 500 TL’lik yabancı nikah, 200 TL’lik salon nikahı, 500 TL’lik dış nikah ücretlerini ödemeyecek. ABB, şehitlerin birinci derece yakınları, gaziler ve gazilerin birinci derece yakınlarından da nikah kıyma ücreti almıyor. Huzurevinde kalanlar, belediyede görev yapan memur, sözleşmeli memur ve işçilerden oda nikah ücreti olan 240 TL alınıyor.

BEYPAZARI KENT TARİHİ MÜZESİ’NE GİRİŞ 2 TL

ABB Meclisi ayrıca Beypazarı Belediyesi’nin 25 yıllığına ABB’ye devrettiği Beypazarı Kent Tarihi Müzesi’nin ziyaretçi giriş ücretlerini de belirledi. Oy birliğiyle alınan kararla müzeyi ziyaret eden yetişkinlerden 2 TL, öğrencilerden ise 1 TL giriş ücreti alınacak.