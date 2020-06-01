Endişe yaratabilecek söylemlerden kaçınalım

“Her ne kadar bu yaş grubundaki öğrenciler direkt risk grubunda olmasalar da taşıyıcı olarak virüsün yayılmasına neden olabileceklerdir. Şu ana kadar dikkatle yürütülen salgın tedbirlerinin, okul öncesi yönetici, öğretmenleri ve velileri tarafından dikkatle uygulanması, toplum sağlığı açısından elzemdir.”







