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Ankara Haberleri: Endişe yaratabilecek söylemlerden kaçınalım

ANKARA HABERLERİ

Endişe yaratabilecek söylemlerden kaçınalım

Hürriyet Haber
01.06.2020 - 09:38 |Son Güncelleme :

Okul öncesi öğrencilerin 16 Mart’tan bu yana okullarından uzakta olduklarına işaret eden Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, bugün yeniden faaliyete başlayacak olan kreş ve anaokullarında salgın nedeniyle alınan tedbirlerin çocuklara oyunlaştırılarak aktarılması, endişe yaratabilecek söylemlerden kaçınılması gerektiğini bildirdi. Bu dönemde her şeyden önce sağlığın geldiğini belirten Aydın, şunları söyledi:

Hürriyet Haber

“Her ne kadar bu yaş grubundaki öğrenciler direkt risk grubunda olmasalar da taşıyıcı olarak virüsün yayılmasına neden olabileceklerdir. Şu ana kadar dikkatle yürütülen salgın tedbirlerinin, okul öncesi yönetici, öğretmenleri ve velileri tarafından dikkatle uygulanması, toplum sağlığı açısından elzemdir.”

Endişe yaratabilecek söylemlerden kaçınalım

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Endişe yaratabilecek söylemlerden kaçınalım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Haziran 2020 tarihinde saat 09 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Endişe yaratabilecek söylemlerden kaçınalım haberi güncellenecektir.

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