Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Elmadağ Mobilya OSB’de 3 bin kişiye istihdam

Ankara Haberleri: Elmadağ Mobilya OSB’de 3 bin kişiye istihdam

ANKARA HABERLERİ

Elmadağ Mobilya OSB’de 3 bin kişiye istihdam

İHA
27.02.2020 - 09:16 |Son Güncelleme :

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB Projesi’nin yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlamasını beklediklerini söyledi.

İHA

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Meclis Toplantısı’na katılan Bakan Varank, Elmadağ’daki Mobilya OSB’si ile Şereflikoçhisar’daki OSB’ye de değindi. Varank, “Bakanlık olarak üretimi destekleyici adımlarımız devam edecek. 2020 yılı yatırım programına 23 yeni OSB projesi dahil ettik. Bunlardan birisi de Ankara’daki Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB Projesi. Altyapı çalışmalarının yıl sonuna doğru başlaması planlanıyor. Bu projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlamasını bekliyoruz. Bu OSB Ankara’da alanında tek, ülkemizde ise mobilya sektöründeki 3. ihtisas OSB olacak. Bu sene ayrıca 10 bin vatandaşımıza istihdam imkanı oluşturacak Türkiye genelindeki 7 OSB’yi daha tamamlayacağız. Şereflikoçhisar OSB de bunlardan bir tanesi. Bölgede yer alan 56 sanayi parselinin yüzde 20’si tahsis edilmiş durumda. Kalan yüzde 80 de yatırımcıları bekliyor” dedi. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Elmadağ Mobilya OSB’de 3 bin kişiye istihdam hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Şubat 2020 tarihinde saat 09 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Elmadağ Mobilya OSB’de 3 bin kişiye istihdam haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

2 kat dezenfekte

2 kat dezenfekte

CSO’yu yıl sonunda hizmete sunacağız

CSO’yu yıl sonunda hizmete sunacağız

Hayvan besle ilacı azalt

Hayvan besle ilacı azalt

Kaşıklar eşliğinde ‘tabur vur tabur dur’

Kaşıklar eşliğinde ‘tabur vur tabur dur’

Gerginlik yok düzenleme var

Gerginlik yok düzenleme var

Hem öğrenci hem markalar kazanacak

Hem öğrenci hem markalar kazanacak

Kitap buluşması

Kitap buluşması

Lidere gücü yetmedi

Lidere gücü yetmedi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

27 Şubat 2020, Perşembe
  • İmsak
    05:56
  • Güneş
    07:19
  • Öğle
    13:06
  • İkindi
    16:12
  • Akşam
    18:44
  • Yatsı
    20:01
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.