Elmadağ Mobilya OSB’de 3 bin kişiye istihdam

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Meclis Toplantısı’na katılan Bakan Varank, Elmadağ’daki Mobilya OSB’si ile Şereflikoçhisar’daki OSB’ye de değindi. Varank, “Bakanlık olarak üretimi destekleyici adımlarımız devam edecek. 2020 yılı yatırım programına 23 yeni OSB projesi dahil ettik. Bunlardan birisi de Ankara’daki Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB Projesi. Altyapı çalışmalarının yıl sonuna doğru başlaması planlanıyor. Bu projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlamasını bekliyoruz. Bu OSB Ankara’da alanında tek, ülkemizde ise mobilya sektöründeki 3. ihtisas OSB olacak. Bu sene ayrıca 10 bin vatandaşımıza istihdam imkanı oluşturacak Türkiye genelindeki 7 OSB’yi daha tamamlayacağız. Şereflikoçhisar OSB de bunlardan bir tanesi. Bölgede yer alan 56 sanayi parselinin yüzde 20’si tahsis edilmiş durumda. Kalan yüzde 80 de yatırımcıları bekliyor” dedi.