EGO’dan müzik ve gürültü uyarısı

Kurumdan yapılan açıklamada bu tür durumlarda ceza uygulandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarından metrolarda son zamanlarda, vatandaşlarımızı rahatsız eden bazı olumsuz durumların yaşandığı görülmüştür. Trenlerde yapılmaması gereken davranışlarla ilgili olarak EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni’nin 9 Haziran 2020 tarih, 29/2020 sayılı kararı ile yürürlüğe giren ‘Raylı ve Halatlı Sistemler Yolcu Taşıma Yönergesi’ne göre; istasyon ve trenlerde, diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde eylem ve davranışta bulunulamaz, gürültü yapılamaz. Aksi halde Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesine göre uygulanacak ceza ile birlikte 20 tam biniş tutarı ceza, düzenleme bulunmayan durumlarda ise 20 tam biniş tutarı ceza uygulanmaktadır. Yine, idaremizce izin verilen yerler haricinde, istasyon ve trenlerde müzik yapmak ve karşılığında para toplamak yasaktır. Aksi halde 50 tam biniş tutarı ceza uygulanır.” EGO Genel Müdürlüğü, 2018 yılında Başkent’teki metro istasyonlarında amatör müzisyenlerin müzik yapabilmeleri için ‘Sanat durağı’ isimli alanlar oluşturarak izin alan müzisyenlerin belirlenen saatlerde müzik yapmasına imkan sağlamıştı.









