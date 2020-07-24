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Ankara Haberleri: EGO’dan müzik ve gürültü uyarısı

ANKARA HABERLERİ

EGO’dan müzik ve gürültü uyarısı

Murat YILMAZ
24.07.2020 - 16:18 |Son Güncelleme :

EGO Genel Müdürlüğü, istasyon ve trenlerde diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde eylem ve davranışlar yapılmaması ayrıca izin verilen alanların dışında müzik yapmanın ve para toplamanın yasak olduğu konusunda vatandaşları uyardı.

Murat YILMAZ

Kurumdan yapılan açıklamada bu tür durumlarda ceza uygulandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarından metrolarda son zamanlarda, vatandaşlarımızı rahatsız eden bazı olumsuz durumların yaşandığı görülmüştür. Trenlerde yapılmaması gereken davranışlarla ilgili olarak EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni’nin 9 Haziran 2020 tarih, 29/2020 sayılı kararı ile yürürlüğe giren ‘Raylı ve Halatlı Sistemler Yolcu Taşıma Yönergesi’ne göre; istasyon ve trenlerde, diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde eylem ve davranışta bulunulamaz, gürültü yapılamaz. Aksi halde Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesine göre uygulanacak ceza ile birlikte 20 tam biniş tutarı ceza, düzenleme bulunmayan durumlarda ise 20 tam biniş tutarı ceza uygulanmaktadır. Yine, idaremizce izin verilen yerler haricinde, istasyon ve trenlerde müzik yapmak ve karşılığında para toplamak yasaktır. Aksi halde 50 tam biniş tutarı ceza uygulanır.” EGO Genel Müdürlüğü, 2018 yılında Başkent’teki metro istasyonlarında amatör müzisyenlerin müzik yapabilmeleri için ‘Sanat durağı’ isimli alanlar oluşturarak izin alan müzisyenlerin belirlenen saatlerde müzik yapmasına imkan sağlamıştı.

EGO’dan müzik ve gürültü uyarısı


Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden EGO’dan müzik ve gürültü uyarısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Temmuz 2020 tarihinde saat 16 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça EGO’dan müzik ve gürültü uyarısı haberi güncellenecektir.

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