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Ankara Haberleri: EGO’dan kişisel Ankarakart uyarısı

ANKARA HABERLERİ

EGO’dan kişisel Ankarakart uyarısı

Murat YILMAZ
10.03.2020 - 09:15 |Son Güncelleme :

EGO Genel Müdürlüğü, indirimli ve ücretsiz ulaşım imkânı sağlayan kişiselleştirilmiş Ankarakart’larla ilgili vatandaşlara ‘Sadece kendiniz kullanın’ uyarısı yaptı.

Murat YILMAZ

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Son zamanlarda kuruluşumuz toplu taşıma araçlarında çok sayıda öğrenci, abonman, engelli, 65 yaş üstü vb. kişiselleştirilmiş Ankarakart’larında, kart sahibi dışında bir başka kişi tarafından, usulsüz kullanımların olduğu tespit edilmiştir. Şoför ve denetim personelimizce yapılan kontrollerde, usulsüz kart kullandığı tespit edilen kişilerin kartlarına el konularak kart sahibine ve kartı kullanan kişiye 200 tam bilet tutarında cezai işlem uygulanmaktadır. Bu kapsamda, herhangi bir cezai işlemle karşılaşılmaması için vatandaşlarımızın, kişiselleştirilmiş Ankarakart’larını sadece kendilerinin kullanması gerektiği hususu önemle rica olunur.”

ÖHO ŞOFÖRÜ DE YAKALAMIŞTI

Kişiselleştirilmiş Ankarakart’la ilgili geçen ay Başkent’te dikkat çeken bir olay yaşanmıştı. Keçiören’de özel halk otobüsü (ÖHO) şoförü Özkan Tuncay, bir yolcunun başkasına ait engelli kartıyla biniş yaptığını fark edip karta el koymuş, tepki gösteren vatandaş, kartı geri alamayınca şoförün cep telefonunu alarak karta karşılık takas yapmıştı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden EGO’dan kişisel Ankarakart uyarısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Mart 2020 tarihinde saat 09 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça EGO’dan kişisel Ankarakart uyarısı haberi güncellenecektir.

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