Dört inek bataklığa saplandı

Karahisarkozlu Mahallesi'nde İdris Dutçu ve Ahmet Vehbi Atalan'a ait 4 inek, Gökçekaya Barajı'nın bir kolu olan Karahisarkozlu Gölü'ndeki suyun çekilmesi ile göl kenarında bulunan bataklığa saplandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda inekler saplandıkları çamurdan kurtarıldı. Ekiplere teşekkür eden hayvan sahipleri bu konularda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.