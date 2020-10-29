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Ankara Haberleri: Dört inek bataklığa saplandı

ANKARA HABERLERİ

Dört inek bataklığa saplandı

Doğukan Can YÜKSEL/İHA
29.10.2020 - 23:23 |Son Güncelleme :

Nallıhan’da baraj gölünün kuruması sonucu oluşan bataklığa saplanan 4 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Doğukan Can YÜKSEL/İHA

Karahisarkozlu Mahallesi'nde İdris Dutçu ve Ahmet Vehbi Atalan'a ait 4 inek, Gökçekaya Barajı'nın bir kolu olan Karahisarkozlu Gölü'ndeki suyun çekilmesi ile göl kenarında bulunan bataklığa saplandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda inekler saplandıkları çamurdan kurtarıldı. Ekiplere teşekkür eden hayvan sahipleri bu konularda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dört inek bataklığa saplandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ekim 2020 tarihinde saat 23 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dört inek bataklığa saplandı haberi güncellenecektir.

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