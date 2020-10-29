Karahisarkozlu Mahallesi'nde İdris Dutçu ve Ahmet Vehbi Atalan'a ait 4 inek, Gökçekaya Barajı'nın bir kolu olan Karahisarkozlu Gölü'ndeki suyun çekilmesi ile göl kenarında bulunan bataklığa saplandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda inekler saplandıkları çamurdan kurtarıldı. Ekiplere teşekkür eden hayvan sahipleri bu konularda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dört inek bataklığa saplandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ekim 2020 tarihinde saat 23 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dört inek bataklığa saplandı haberi güncellenecektir.