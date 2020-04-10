CovidSavar mücadelede sembol oldu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, koronavirüsle mücadele çalışmaları için kendi mühendis ve ustalarıyla sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere basınçlı bir sistem olarak geliştirdikleri CovidSavar’ların Ankara’da virüsle mücadelede sembol haline geldiğine dikkat çekti. Diğer belediyelere de örnek olduklarını ve şehir dışından da yoğun talep gördüklerini belirten Başkan Köse şunları söyledi: “Bir Mamak markası olan yerli üretim 4 CovidSavar, 24 saat boyunca, 3 vardiya halinde aralıksız görev yapıyor. 64 mahallenin tamamını, cadde ve sokakları defalarca dezenfekte ettik. CovidSavarlar’ın ünü Mamak sınırlarını aştı. Talep üzerine, ‘İmkânlarımızı insanlarımızla paylaşıyoruz’ sloganıyla Çamlıdere, Kızılcahamam, Kahramankazan, Kalecik, Akyurt, Çubuk, Evren, Bala ve Şereflikoçhisar’ın yanı sıra İvedik OSB, GİMAT ve askeri bölgelerde de çalışma yaptı, yapmaya da devam ediyor. Buna ilave olarak 4 pikap aracı da birer CovidSavar’a dönüştürdük. Büyük araçların giremediği dar sokaklara ve çok eğimli yollara bu pikaplarla giriliyor. Pikaplar da 24 saat, 3 vardiya çalışıyor.

İSTEYEN YAPSIN DİYE MODELİ VERİYORUZ

Sabun, deterjan ve kullanılan etkin maddeler virüs zarını deliyor. Bu temizliklere karşı çıkanlar, sokakları caddeleri yıkama işlerini, CovidSavar’la dezenfekte işlemlerini hafife alanlar var. Halbuki bu işlemlerin tümü virüsü etkisiz hale getirmek için yapılıyor. CovidSavar, dezenfektanı mikron düzeyinde buhara dönüştürüyor. 5 tonu 3 saat boyunca 50 metre uzağa fırlatan bir çalışma bu. Öyle boşa yapılmış göstermelik bir çalışma değil. Diğer belediyeler de örnek aldı. Model olmak, güzel işlere örnek olmak güzel bir şey. Biz buna neredeyse bir ay önce başladık. Ankara dışından da belediyeler istiyor, ciddi bir talep var. Kısmen destek olabiliyoruz, isteyen yapsın diye modeli veriyoruz. Bu öyle hemen yapılabilecek bir çalışma değil, maliyet ve zamanlaması var, proaktif olmanın getirdiği bir durumla tedbir almayı önceden de görüp hızlı davrandık. İmalatları 3-4 günde 24 saat çalışarak tamamladık. Normalde 2-3 hafta imalatla çıkıyor.”

7 GÜN 24 SAAT MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYORUZ

Şu anda neredeyse tüm enerjilerini Kovid-19 salgınıyla mücadeleye verdiklerini ifade eden Başkan Murat Köse, şunları söyledi: “7 gün 24 saat, durmaksızın bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bir taraftan da sosyal yardım ve denetleyici faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hemşehrilerimize mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları, kendi tedbirlerini almaları ve kurallara uymaları çağrısında bulunuyoruz. Ben özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Virüs salgınını engellemek için pek çok alanda tedbir aldığı gibi bu zor zamanda tüm belediyelere olduğu gibi bize de ek bütçe desteği sağladı. Başta Batılı ülkeler olmak üzere diğer ülkelerde muayene ve tedavi ücretli ama özellikle salgın konusunda sadece Türkiye’de bu tedaviyi devletimiz karşılıyor. Batıda vatandaştan ellerindeki maskeleri, eldivenleri hastanelere getirmesi istenirken bizde devletimiz her hafta beş eldiveni kargo ile vatandaşımızın evine kadar götürüyor. Ne mutlu, salgın mücadelesinde dünyaya örnek bir süreç yürütülüyor.

İnşallah tez zamanda bu illetten sadece biz değil tüm dünya kurtulur, normal hayatımıza dönebiliriz.”

POŞET SARKITARAK MASKE İSTEDİLER

Başkan Köse, ilçe genelinde ve dolmuşlar ile otobüslerde maske dağıttı. Bazı vatandaşlar balkonlarından poşet sarkıtarak maske isterken, Başkan Köse de poşetlere maske bıraktı. Cadde ve sokaklara ise atık eldiven ve maskeler için özel çöp konteynerleri yerleştirildi. Konteynerlerin bulunduğu yerler, belediyenin internet sitesinden görülebiliyor.

Öte yandan, belediye ekipleri, bahar aylarının gelmesiyle birlikte park bahçe düzenlemesi, asfalt, kaldırım ve bordür çalışmalarını da hızlandırdı. Başkan Köse, “Salgını sağlıkla aşınca güzel Mamak’ımızda rengarenk bir ortamda bir arada olacağız” dedi.