Çarşı ve durağa 100 milyon TL

Daire başkanlığının yapacağı projelere ilişkin bilgiler ve bütçe rakamları ABB 2021 Performans Programı’nda yer aldı. Kültür ve tabiat varlıklarının korunarak yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamayı amaçlayan projeler için belirlenen toplam bütçe 140 milyon 223 bin TL oldu. Daire başkanlığının bütçesinde aslan payı ise Hacı Bayram Camii’nin arka tarafındaki kapalı çarşı ve dolmuş durakları projesinin. Proje için 100 milyon TL ödenek ayrıldı.

ULUS HALİ 5.5 MİLYONA YENİLENECEK

Ulus Hali’nin rölöve (Yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma), restitüsyon (Yeniden tasarımlama) ve restorasyon proje hizmet alımı için 518 bin TL ödenek belirlenirken, halin restorasyonu için de 5 milyon TL ödenek ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri’nden 200 bin dolar hibe alınan Roma Tiyatrosu Arkeopark Projesi için Büyükşehir 3 farklı bütçe belirledi. Belirlenen rakamlar, proje hizmet alımı için 250 bin TL, tiyatronun restorasyon uygulaması için 2 milyon 300 bin TL, arkeopark uygulaması ve çevre düzenlemesi için 2 milyon TL oldu. Ulus Atatürk Anıtı ile Güvenpark’taki Güven Anıtı’nın restorasyonu da programda yer aldı. Bu kapsamda Atatürk Anıtı için 120 bin TL, Güven Anıtı için de 180 bin TL bütçe ayrıldı. Ankara’da tescilli çeşmelerin restore edilmesi için de toplamda 300 bin TL bütçe ödeneği belirtildi.

300’Ü BİR KATA 300’Ü DİĞER KATA

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, bütçede en büyük payın ayrıldığı kapalı çarşı ve dolmuş durakları projesinin yol haritasını Hürriyet Ankara’ya anlattı. Hacı Bayram Camii’nin silüetini bozmaması için projede tadilat yaptıklarını belirten Ödemiş, şunları söyledi: “Projenin üstünde bir toplantı salonu vardı, yapılırken net bir görevi yoktu. 9 metreye yakın yükseklik getiriyordu. Hacı Bayram’ın sülüetini bozmasın dedik, projesinde tadilat yaptık. Maliyeti de düşürdü. Proje tadilatından sonra müteahhit çalışmasına devam edecek. Burası bittiğinde dolmuşlar alandan kalkınca oradaki o alanın havası da değişecek. 300 dolmuş bir kata, 300 dolmuş da bir kata inecek. Bir altta da 250 araçlık normal otopark var. Maliyet açısından en büyük projemiz bu. Diğer projelerimizin de maliyetleri farklı ama hepsi kente değer katacak nitelikli işler.”

KALE İÇİ 1. ETAPA 13.5 MİLYON

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak bazı projeler ve bütçe kaynakları şöyle:

*Kapalı çarşı ve dolmuş durakları proje uygulaması: 100 milyon TL.

*Ankara Kalesi İç Kale 1. Etap sokak sağlıklaştırma: 13 milyon 500 bin TL.

*Ulus Hali restorasyon proje alımı ve uygulaması: 5 milyon 518 bin TL.

*Roma Tiyatrosu Arkeopark proje ve uygulamaları: 4 milyon 550 bin TL.

*Ankara Kalesi İç Kale 2. Etap sokak sağlıklaştırma: 3 milyon 800 bin TL.

*Ulus Meydanı (100. Yıl Çarşısı) kentsel tasarım projesi: 1 milyon 300 bin TL.

*Abdi İpekçi Parkı kentsel tasarım proje ve uygulaması: 1 milyon 100 bin TL.

*Anafartalar Caddesi sokak sağlıklaştırma: 1 milyon TL.

*Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi cephe yenileme ve zemin düzenleme: 800 bin TL.

*Ankara Kalesi İç Kale 3. Etap sokak sağlıklaştırma: 480 bin TL.

*Tescilli çeşmelerin restoresi için proje alımı ve uygulaması: 300 bin TL.

*Suluhan, Çerkez Sokak ve çevresi yenileme projesi: 300 bin TL.

*Eski Yahudi Mahallesi kentsel tasarım projesi: 300 bin TL.

*Roma Yolu çevre düzenlemesi proje alımı: 200 bin TL.

*Kızılay Güven Anıtı restorasyon uygulaması: 180 bin TL.

*Ulus Atatürk Anıtı restorasyon uygulaması: 120 bin TL.

*Hasanoğlan Köy Enstitüsü binaları restorasyonu proje alımı: 100 bin TL.

*Çıkrıkçılar Yokuşu meydan düzenleme ve yer altı tuvalet projesi: 15 bin TL.