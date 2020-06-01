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Ankara Haberleri: Çadırları su bastı

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Çadırları su bastı

AA
01.06.2020 - 09:23 |Son Güncelleme :

Ayaş’ta Ankara Çayı’nın taşması sonucu, mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 350 kişinin kaldığı çadırlardaki eşyalar ve erzaklar su altında kaldı.

AA

Ayaş’ta Ankara Çayı’nın taşması sonucu çadırlarını su basan mevsimlik işçiler mağdur oldu. Tekke Mahallesi Atasoy Küme Evleri mevkisinde, etkili olan yağış sonrasında Ankara Çayı taştı. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 350 kişinin kaldığı çadırlardaki eşyalar ve erzaklar su altında kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ayaş Belediyesi ekipleri, çadırların bulunduğu alanın zeminini yükseltme çalışmalarına başladı. Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, “Devletin gücünü mağdurların yanlarında olarak hissettireceğiz, gereken ne ise kaymakamlığımızla iş birliği içinde yapacağız” dedi. 

Çadırları su bastı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çadırları su bastı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Haziran 2020 tarihinde saat 09 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çadırları su bastı haberi güncellenecektir.

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