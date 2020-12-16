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Ankara Haberleri: Böyle budanırsa kuşlar gider

ANKARA HABERLERİ

Böyle budanırsa kuşlar gider

Murat YILMAZ
16.12.2020 - 00:40 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, Altınpark’ta ağaç budama çalışması yaptı.

Murat YILMAZ

Kuş dedektifi’ olarak da bilinen, Türkiye’nin önemli kuş gözlemcilerinden Ankaralı Emin Yoğurtçuoğlu’ndan ise çalışmaya itiraz geldi. Budanan ağaçların fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan ve ABB’nin hesabını da ekleyen Yoğurtçuoğlu, “Kuş parkı yapalım dediğimiz yerlerde ağaç keserseniz kuşlar ne yapacak” dedi. Yoğurtçuoğlu şu ifadeleri kullandı: “Siz ne yapıyorsunuz? Altınpark’ta ağaçları bu hale getirmeyin. Buralarda kuşların yuvaları, besinleri var. Parkta birçok ağaç kökten kesildi. Birçokları korkunç bir budamaya uğruyor. Mühendis emri vermiş başında bile değil işin. Durdurun bunu. Sadece bu değil. Kaç gündür korkunç bir budama var. Kaç yıllık çalılar ‘uygunsuz şeyler oluyor’ denerek kesiliyor. Yapraklar döküyor budanıyor. Parkları rahat bırakın. Kuş parkı yapalım dediğimiz yerlerde ağaç keserseniz kuşlar ne yapacak? Bunlar kuşların yediği meyveleri olan onlarca yıllık yayılıcı ardıçlar, ateş dikenleri. Böyle budanırsa buradan gider kuşlar. 25 senedir geldiğim Altınpark’ta böyle bir saçmalık görmedim. Onlarca çalı ve ağaç kesildi. Ölü ağacın bile kıymeti vardır. Yazık oluyor parka.” Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yorumlarıyla destek verdi.

Böyle budanırsa kuşlar gider

TEKNİĞİNE UYGUN OLARAK YAPILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yetkilileri ise kuş yuvalarının dikkate alınarak budama çalışması yapıldığını belirtti. Bir yetkili Hürriyet Ankara’ya şu açıklamayı yaptı: “Ağaçlardaki kuş yuvaları dikkate alınarak budama çalışmaları yapılmakta, herhangi bir kuş yuvasına zarar verilmemektedir. Yapılan budama bir sağlık budaması olup tekniğine uygun ve gelecekteki iklim koşulları dikkate alınarak yapılmıştır. Bu budamayla amaçlanan; ağacın yeterli kök sistemi geliştirerek oluşabilecek kuraklıklardan zarar görmesini engellemektir. Ayrıca fotoğrafta görüleceği üzere ağaçların dallarının yaya kaldırımı üzerine orantısız gelişimi dolayısıyla can ve mal emniyetini tehlikeye atmaktadır. Bu koşullardan dolayı gerekli tedbirler alınarak ağaçların budanmasıyla gelecekleri garanti altına alınmıştır. Aynı zamanda alanda kesilmiş olarak gözüken ağaçlar önceki yıllarda kurumuş ve kesilmiş ağaçlardır. Şu an ağaç kesimi yapılmamaktadır.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Böyle budanırsa kuşlar gider hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Aralık 2020 tarihinde saat 00 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Böyle budanırsa kuşlar gider haberi güncellenecektir.

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