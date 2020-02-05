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Ankara Haberleri: Bitpazarından belediyeye çağrı: Resmi yer istiyoruz

ANKARA HABERLERİ

Bitpazarından belediyeye çağrı: Resmi yer istiyoruz

Sedat CENİKLİ
05.02.2020 - 09:47 |Son Güncelleme :

İskitler’deki metruk alana açtıkları tezgâhlarda ikinci el ürün satışı yapanlar, Altındağ Belediyesi’nden taleplerini yineledi: “Belediyeden resmi bir alan istiyoruz. Kira bedelimizi, işgaliyemizi ödeyelim. Temiz ortamda, güven içinde satış yapalım.”

Sedat CENİKLİ

Son olarak ‘bir haraç çetesinin, tezgâhlardan zorla para topladığı’ olayıyla gündeme gelen İskitler’deki bit pazarında satış yapanlar da müşteri de tedirgin olmuş durumda. Yıllardır tamamlanmayan MİA projesi yüzünden metruk alana dönüşen bölgede haftanın üç günü kurulan ve ikinci el ürünlerin satıldığı pazarda tezgâh açanlar, Altındağ Belediyesi’nin kendilerine daha iyi şartlarda satış yapabilecekleri resmi bir yer göstermesini bekliyor. Ucuza alışveriş yapan vatandaşlar da tezgâh açanların talebini destekleyerek, daha güvenli ve temiz bir ortam istiyor. Taleplerini ilettikleri Altındağ Belediyesi’nden yetkililerin kendilerine söz verdiğini ancak üç aydır kendilerine geri dönüş yapılmadığını savunan Yeter Garan, şunları söyledi:

3 AYDA NET BİR ADIM ATILMADI

“Cuma, cumartesi ve pazar günleri açılan tezgâh sayısı 600’ün üzerinde. Bu kadar insan buradan ekmek yiyor. Binlerce insan ucuza alışveriş yapabiliyor. Üç ay önce esnaf olarak kendi aramızda imza toplayıp Altındağ Belediyesi’nden bu bölgede daha derli toplu satış yapabileceğimiz bir alan istedik. Görüştüğümüz yetkili de, ‘Siz bir yer bulun biz altyapısını ve çevre düzenlemesini yapalım’ dedi. Kesinlikle ret yanıtı vermediler ancak üç ayda da net bir adım atılmadı.

KİRA BEDELİMİZİ ÖDEYELİM

Bu süreçte bizim daha önce satış yaptığımız alan, C plaka servislere park alanı yapılacak denilerek kazıldı. Biz de daha içlere doğru kaydık. Ancak çamurun, molozun arasında satış yapıyoruz. Ne bir altyapı ne de güvenliğimiz var. Biz belediyeden resmi bir alan istiyoruz. Kira bedelimizi, işgâliyemizi belediyeye ödeyelim. Temiz ortamda, güven içinde satış yapalım istiyoruz.

HERKES TEDİRGİN

Geçen ay gündeme gelen ‘tezgâhlara haraç çetesi dadandığı’ olayının ardından tedirgin olduklarını kaydeden Yeter Garan, “Şu an satış yapan da müşteri de tedirgin olmuş durumda. Pazar, art niyetli insanlara açık hale geldi” dedi.

Bitpazarından belediyeye çağrı: Resmi yer istiyoruz

İskitler’de atık toplayıcıların depolama alanı olarak kullandığı metruk alana kurulan bit pazarında, çamur, moloz ve çöp yığınları arasında alışveriş yapılıyor.

Bitpazarından belediyeye çağrı: Resmi yer istiyoruz
Üç gün süren alışverişin ardından çöplüğe dönen alandaki çevre temizliği de tezgâh açanlar tarafından yapılıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bitpazarından belediyeye çağrı: Resmi yer istiyoruz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Şubat 2020 tarihinde saat 09 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bitpazarından belediyeye çağrı: Resmi yer istiyoruz haberi güncellenecektir.

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