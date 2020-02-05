Bitpazarından belediyeye çağrı: Resmi yer istiyoruz

Son olarak ‘bir haraç çetesinin, tezgâhlardan zorla para topladığı’ olayıyla gündeme gelen İskitler’deki bit pazarında satış yapanlar da müşteri de tedirgin olmuş durumda. Yıllardır tamamlanmayan MİA projesi yüzünden metruk alana dönüşen bölgede haftanın üç günü kurulan ve ikinci el ürünlerin satıldığı pazarda tezgâh açanlar, Altındağ Belediyesi’nin kendilerine daha iyi şartlarda satış yapabilecekleri resmi bir yer göstermesini bekliyor. Ucuza alışveriş yapan vatandaşlar da tezgâh açanların talebini destekleyerek, daha güvenli ve temiz bir ortam istiyor. Taleplerini ilettikleri Altındağ Belediyesi’nden yetkililerin kendilerine söz verdiğini ancak üç aydır kendilerine geri dönüş yapılmadığını savunan Yeter Garan, şunları söyledi:

3 AYDA NET BİR ADIM ATILMADI

“Cuma, cumartesi ve pazar günleri açılan tezgâh sayısı 600’ün üzerinde. Bu kadar insan buradan ekmek yiyor. Binlerce insan ucuza alışveriş yapabiliyor. Üç ay önce esnaf olarak kendi aramızda imza toplayıp Altındağ Belediyesi’nden bu bölgede daha derli toplu satış yapabileceğimiz bir alan istedik. Görüştüğümüz yetkili de, ‘Siz bir yer bulun biz altyapısını ve çevre düzenlemesini yapalım’ dedi. Kesinlikle ret yanıtı vermediler ancak üç ayda da net bir adım atılmadı.

KİRA BEDELİMİZİ ÖDEYELİM

Bu süreçte bizim daha önce satış yaptığımız alan, C plaka servislere park alanı yapılacak denilerek kazıldı. Biz de daha içlere doğru kaydık. Ancak çamurun, molozun arasında satış yapıyoruz. Ne bir altyapı ne de güvenliğimiz var. Biz belediyeden resmi bir alan istiyoruz. Kira bedelimizi, işgâliyemizi belediyeye ödeyelim. Temiz ortamda, güven içinde satış yapalım istiyoruz.

HERKES TEDİRGİN

Geçen ay gündeme gelen ‘tezgâhlara haraç çetesi dadandığı’ olayının ardından tedirgin olduklarını kaydeden Yeter Garan, “Şu an satış yapan da müşteri de tedirgin olmuş durumda. Pazar, art niyetli insanlara açık hale geldi” dedi.

İskitler’de atık toplayıcıların depolama alanı olarak kullandığı metruk alana kurulan bit pazarında, çamur, moloz ve çöp yığınları arasında alışveriş yapılıyor.





Üç gün süren alışverişin ardından çöplüğe dönen alandaki çevre temizliği de tezgâh açanlar tarafından yapılıyor.