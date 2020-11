Bisiklet yolu ağır aksak

Başkent’te yapılması planlanan 53.6 kilometrelik ‘bisiklet yolu projesi’, tanıtım lansmanıyla açıklanalı tam bir sene oldu. Geçen sene 26 Kasım’da yapılan lansmanda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Projeye 3 ay içinde başlamayı ve inşallah 1 yıl içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz” diyerek, startı vermişti.

Ancak aradan geçen sürede projenin büyük kısmı tamamlanmadı. Uzun süre, ilk etap olan 3.5 kilometrelik Milli Kütüphane-Ankara Üniversitesi (Tandoğan Kampüsü) aksında sıkışan projenin yalnızca 900 metrelik bölümü tamamlandı. Ardından 3 üniversite yerleşkesi ile 1 OSB’ye daha bisiklet yolu yapıldı. Bir yıl geçmesine rağmen çalışmaların hâlâ ilk etap içinde bulunan Milli Kütüphane-Anıtpark arasında devam ettiğini ifade eden Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş, şunları söyledi:

ESER PARKI’NA YAPILMASI HATALI

“Ankara’da planlanan hiçbir bölge hayata geçmedi. Bir tek Beşevler’de bin 400 metrelik bölge yapıldı. Artı Milli Kütüphane’den Anıtpark’a kadar olan bölgede bisiklet yolu için karşı kaldırım müsait olmasına rağmen belediye, Eser Parkı’na girdi. ‘Bu hatalı bir güzergâh’ diyerek uyardık ancak çalışmalar sürüyor. Eser Parkı o muhitte yaşayanların nefes aldığı küçücük bir park zaten. Çocuklar, yaşlılar, engelli vatandaşlar, hayvanlar kullanıyor. Bisikleti ulaşım aracı olarak düşünüyorsak bu parkın içinden geçirmememiz lazım. Oysa karşı kaldırım boş. Kaldırımdan ve yoldan biraz alarak rahatlıkla bisiklet yolu yapılabilir ama ‘yaptık-oldu’ mantığıyla yola çıkıldığı için biz buna itiraz ettik.

DİĞER ETAPLAR İÇİN AB DESTEĞİ BEKLENİYOR

Maalesef Ankara’da bisiklet yoluna karşı büyük bir grup da var. O yüzden bu akstaki çalışmalar uzun süre aksadı. Bu süreçte bisikletçi bir arkadaşımız Umut’u trafik kazasında kaybettik. Büyük bir eylem yaptık ve ardından Mansur Başkan’ın talimatı ile çalışmalar devam etti. EGO Genel Müdürlüğü’ne ‘Proje ne durumda’ diye sorduğumuzda, ilk etap bittikten sonra Avrupa Birliği’nden gelecek proje desteği ile diğer etapların yapımına geçileceği söyleniyor. Gelecek olan destek ile bisiklet istasyonları ve metro istasyon bağlantıları tamamlanacak, elektrikli bisikletler alınacak. Şu an ilk etabın bitmesini bekliyoruz.

YAPILACAK HER PROJEYİ DESTEKLİYORUZ

Henüz proje çalışmaları sürerken bisikletçiler olarak biz Başkent Üniversitesi’nden başlayıp, Bilkent-Hacettepe-ODTÜ-Söğütözü-TOBB Üniversitesi-AOÇ-Gazi Mahallesi-Ankara Üniversitesi aksından gelip Cebeci’ye kadar uzanan ana bir arter yapılmasını önermiştik. Üniversiteleri tek bir akstan merkeze bağlamayı planlamıştık. Ama projenin tek bir güzergâh şeklinde değil de parça parça yapılmasına karar verildi. Şu an tek talebimiz parça parça da olsa tek bir güzergâh da olsa yolların bir an önce bitirilip, ardının gelmesi. Biz bisikletçiler olarak bu konuda yapılacak her projeyi destekliyoruz.”

1 YILDA YAPILACAĞI AÇIKLANAN ETAPLAR

* Eryaman 2. Etap: 3.5

* Eryaman 5. Etap: 6.9 km

* Batıkent-İvedik-OSTİM: 7.8 km

* Etimesgut-Bağlıca-Ümitköy: 16.7 km

* Ulus-Cebeci-Bahçelievler: 6.4 km

* Üniversiteler-Mustafa Kemal Mahallesi: 12.3 km

1 YILDA YAPILAN YOLLAR

* Anıtkabir-Ankara Üniversitesi: 900 metre

* Başkent Üniversitesi Bağlıca yerleşkesi: Gidiş-dönüş 4.4 km.

* Gazi Üniversitesi: Gidiş-dönüş 2.6 kilometre

* THK Üniversitesi: Gidiş-dönüş 1.2 km

* Anadolu OSB: Gidiş-dönüş 3 km