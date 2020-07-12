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Ankara Haberleri: Belediyenin interneti sanayiciyi güldürecek

ANKARA HABERLERİ

Belediyenin interneti sanayiciyi güldürecek

Murat YILMAZ
12.07.2020 - 01:00 |Son Güncelleme :

Kahramankazan Belediyesi’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan (BTK) gerekli lisansları alarak faaliyete başladığı KazanBelNet internet şirketi, ilçede internet altyapısı olmayan köylere kadar internet hizmeti sunacak. Şu ana kadar 500 abone sayısına ulaşan KazanBelNet, bireysel kullanıcıların yanı sıra, Saray bölgesindeki fabrika ve sanayi kuruluşlarına da ‘metro internet’ hizmeti sunacak.

Murat YILMAZ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu hizmet sayesinde, internet altyapısındaki yetersizlik nedeniyle sorun yaşayan sanayicilerin bu sıkıntısını gidereceklerini söyledi. Başkan Oğuz şu bilgileri verdi:

EKSİKLİK NEDENİYLE KURULDU

“55 bin nüfuslu, sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. İlçemizde hâlihazırda 8 bine yakın bireysel internet kullanıcısı mevcut, ancak altyapı yetersizliği nedeniyle internet erişimine ulaşamayan çok sayıda vatandaşımız var. Biz de gelen bu talepler doğrultusunda harekete geçerek KazanBelNet’i kurduk. Daha hızlı, ışık hızında interneti daha ucuz fiyata sunacağız. Bu alanda ilçemizdeki altyapı eksiklikleri nedeniyle kurduğumuz KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. Daha sonra ise Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz.”

ALTYAPI VE PERSONEL HAZIR

KazanBelNet aracılığıyla internet erişimi sağlamak için belediye hizmet binası ve ilçedeki birçok noktaya vericiler ve teknik ekipmanlar yerleştirildi. Şirkette görev yapacak olan teknik personel eğitilerek, müşteri ve abone hizmetleri için çağrı merkezi kuruldu. Şirket kendi orijinal yazılımını da hazırladı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Belediyenin interneti sanayiciyi güldürecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Belediyenin interneti sanayiciyi güldürecek haberi güncellenecektir.

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