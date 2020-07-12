Belediyenin interneti sanayiciyi güldürecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu hizmet sayesinde, internet altyapısındaki yetersizlik nedeniyle sorun yaşayan sanayicilerin bu sıkıntısını gidereceklerini söyledi. Başkan Oğuz şu bilgileri verdi:

EKSİKLİK NEDENİYLE KURULDU

“55 bin nüfuslu, sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. İlçemizde hâlihazırda 8 bine yakın bireysel internet kullanıcısı mevcut, ancak altyapı yetersizliği nedeniyle internet erişimine ulaşamayan çok sayıda vatandaşımız var. Biz de gelen bu talepler doğrultusunda harekete geçerek KazanBelNet’i kurduk. Daha hızlı, ışık hızında interneti daha ucuz fiyata sunacağız. Bu alanda ilçemizdeki altyapı eksiklikleri nedeniyle kurduğumuz KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. Daha sonra ise Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz.”

ALTYAPI VE PERSONEL HAZIR

KazanBelNet aracılığıyla internet erişimi sağlamak için belediye hizmet binası ve ilçedeki birçok noktaya vericiler ve teknik ekipmanlar yerleştirildi. Şirkette görev yapacak olan teknik personel eğitilerek, müşteri ve abone hizmetleri için çağrı merkezi kuruldu. Şirket kendi orijinal yazılımını da hazırladı.