Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Belediyelerin maske mesaisi

Ankara Haberleri: Belediyelerin maske mesaisi

ANKARA HABERLERİ

Belediyelerin maske mesaisi

Murat YILMAZ
07.05.2020 - 09:53 |Son Güncelleme :

Koronavirüsle mücadelede yoğun bir mücadele yürüten Ankara’daki belediyeler, salgına karşı en önemli tıbbi malzemelerin başında gelen koruyucu maskeleri vatandaşlara ulaştırmak için üretim de yapıyor.

Murat YILMAZ

Koronavirüs salgınından korunmak için büyük öneme sahip olan ve toplu alanlarda kullanımı zorunlu hale getirilen koruyucu maskeler, bugünlerde dışarı çıkanların ve çalışanların ayrılmaz bir parçası oldu. Meslek liseleri, cezaevleri ve özel sektörün yanı sıra Ankara’daki bazı belediyeler de vatandaşların ihtiyacını karşılamak amacıyla kurdukları atölyelerde harıl harıl maske üretiyor. Maske üretiminde hijyen koşulları titizlikle yerine getiriliyor. Üretimlerde özel maske araçları ve dikiş makinaları kullanılıyor. Maskeler, maske paketleme bölümünde hijyen kurallarına uygun bir şekilde paketleniyor. Üretilen maskeler, toplu taşıma araçları, semt pazarları, kamu kurumları gibi birçok yerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Belediyelerin maske atölyelerindeki mesailerinin ayrıntıları şöyle.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İŞSİZ KALAN TERZİLERE İŞ İMKÂNI

İşini kaybeden ya da dükkânını kapatmak zorunda kalan terzi esnafı ile tekstil sektöründe çalışanlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi’nde açtığı atölyede üretim yapıyor. 200 terziye çıkarılan kapasite ile haftalık 200 bin maske üretimi hedefleniyor. Parça başına ödeme yapılan atölyede bin adet maske üretimi yapan bir terzi 236 TL ücret alıyor.

Belediyelerin maske mesaisi

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

7 GÜN 24 SAAT ÜRETİM VAR

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri günlük 7 bin 500 adet maske üretiyor. 7 gün 24 saat vardiyalı çalışma sistemiyle üretimin devam ettiği atölyede üretilen maske sayısı 130 bini geçti.

Belediyelerin maske mesaisi

MAMAK BELEDİYESİ

İKİ AYRI ATÖLYE KURULDU

Mamak Belediyesi Ekin ve Zübeyde Hanım Aile Merkezleri’nde iki ayrı atölye kurdu. Aile merkezi öğretmenlerinin gönüllü olarak üretim yaptığı atölyelerde ve yardımcı personel de görev yapıyor. İlk etapta 30 bin maskenin dikildiği atölyelerde günlük 6 bin maske üretiliyor. 17 makine ile 40 personel üretime devam ediyor.

Belediyelerin maske mesaisi

YENİMAHALLE BELEDİYESİ

30 YENİMEK EĞİTMENİ MAKİNE BAŞINDA

Yenimahalle Belediyesi’nin Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde kurulan maske üretim atölyesinde günlük 5 bin maske üretiliyor. Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesindeki 30 eğitmen, haftanın 7 günü vardiyalı şekilde çalışıyor.

Belediyelerin maske mesaisi

ALTINDAĞ BELEDİYESİ

GÖNÜLLÜ KADINLAR ÇALIŞIYOR

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde eğitim alan gönüllü kadınlar, Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde oluşturulan Maske Dikim Atölyesi’nde üretim yapıyor. Şu anda günlük 2 bin üretimin yapıldığı atölyede hedef kapasiteyi 5 bine çıkarmak.

Belediyelerin maske mesaisi

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Belediyelerin maske mesaisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Mayıs 2020 tarihinde saat 09 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Belediyelerin maske mesaisi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Düşük maliyetiyle nefes aldıracak

Düşük maliyetiyle nefes aldıracak

Yiyecek sektörü açılış için hazırlıklara başladı

Yiyecek sektörü açılış için hazırlıklara başladı

Atölyede yangın iki can aldı

Atölyede yangın iki can aldı

Çıkma yasaklılara istisna günleri

Çıkma yasaklılara istisna günleri

ABB Meclisi olağanüstü toplanıyor

ABB Meclisi olağanüstü toplanıyor

Yoğunluk arttı

Yoğunluk arttı

Yardımlaşmanın adresi Gönül Çarşısı

Yardımlaşmanın adresi Gönül Çarşısı

Korcan Çelikay: Futbolcularda korku ve endişe var

Korcan Çelikay: Futbolcularda korku ve endişe var

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

07 Mayıs 2020, Perşembe
  • İmsak
    03:55
  • Güneş
    05:35
  • Öğle
    12:50
  • İkindi
    16:42
  • Akşam
    19:56
  • Yatsı
    21:28
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.