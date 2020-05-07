Belediyelerin maske mesaisi

Koronavirüs salgınından korunmak için büyük öneme sahip olan ve toplu alanlarda kullanımı zorunlu hale getirilen koruyucu maskeler, bugünlerde dışarı çıkanların ve çalışanların ayrılmaz bir parçası oldu. Meslek liseleri, cezaevleri ve özel sektörün yanı sıra Ankara’daki bazı belediyeler de vatandaşların ihtiyacını karşılamak amacıyla kurdukları atölyelerde harıl harıl maske üretiyor. Maske üretiminde hijyen koşulları titizlikle yerine getiriliyor. Üretimlerde özel maske araçları ve dikiş makinaları kullanılıyor. Maskeler, maske paketleme bölümünde hijyen kurallarına uygun bir şekilde paketleniyor. Üretilen maskeler, toplu taşıma araçları, semt pazarları, kamu kurumları gibi birçok yerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Belediyelerin maske atölyelerindeki mesailerinin ayrıntıları şöyle.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İŞSİZ KALAN TERZİLERE İŞ İMKÂNI

İşini kaybeden ya da dükkânını kapatmak zorunda kalan terzi esnafı ile tekstil sektöründe çalışanlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi’nde açtığı atölyede üretim yapıyor. 200 terziye çıkarılan kapasite ile haftalık 200 bin maske üretimi hedefleniyor. Parça başına ödeme yapılan atölyede bin adet maske üretimi yapan bir terzi 236 TL ücret alıyor.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

7 GÜN 24 SAAT ÜRETİM VAR

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri günlük 7 bin 500 adet maske üretiyor. 7 gün 24 saat vardiyalı çalışma sistemiyle üretimin devam ettiği atölyede üretilen maske sayısı 130 bini geçti.

MAMAK BELEDİYESİ

İKİ AYRI ATÖLYE KURULDU

Mamak Belediyesi Ekin ve Zübeyde Hanım Aile Merkezleri’nde iki ayrı atölye kurdu. Aile merkezi öğretmenlerinin gönüllü olarak üretim yaptığı atölyelerde ve yardımcı personel de görev yapıyor. İlk etapta 30 bin maskenin dikildiği atölyelerde günlük 6 bin maske üretiliyor. 17 makine ile 40 personel üretime devam ediyor.

YENİMAHALLE BELEDİYESİ



30 YENİMEK EĞİTMENİ MAKİNE BAŞINDA

Yenimahalle Belediyesi’nin Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde kurulan maske üretim atölyesinde günlük 5 bin maske üretiliyor. Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesindeki 30 eğitmen, haftanın 7 günü vardiyalı şekilde çalışıyor.

ALTINDAĞ BELEDİYESİ

GÖNÜLLÜ KADINLAR ÇALIŞIYOR

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde eğitim alan gönüllü kadınlar, Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde oluşturulan Maske Dikim Atölyesi’nde üretim yapıyor. Şu anda günlük 2 bin üretimin yapıldığı atölyede hedef kapasiteyi 5 bine çıkarmak.