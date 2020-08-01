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Ankara Haberleri: Bayram rahatlığı

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Bayram rahatlığı

Sedat CENİKLİ
01.08.2020 - 14:59 |Son Güncelleme :

Kurban Bayramı’nın, bu sene koronavirüs gölgesinde geçmesine rağmen aile ziyareti ve tatil için şehir dışına çıkanların sayısının çok olması, Ankara trafiğine yaradı.

Sedat CENİKLİ

Bayramın ilk günü kesim alanları ve çevresinde oluşan trafik yoğunluğu görüntülerinden, ikinci gün eser yoktu. Kesim işlemlerini ilk gün gerçekleştirenler tatilin kalan üç günü için şehir dışına çıkınca, yollar boş kaldı. Başkentlilerin sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik nedeniyle zor anlar yaşadığı Eskişehir, İstanbul ve Konya yolları ile Ankara Bulvarı gibi arterlerde sakinlik hakimdi. Normalde uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergâhlarda, az sayıda araç vardı. Yolların boş olması, tatili Ankara’da geçiren vatandaşlara yaradı. Vatandaşlar sakinlikten yararlanıp, mesire alanlarına gitti.

Bayram rahatlığı

HIZ YAPANA CEZA UYGULANDI

Öte yandan yolların boş olmasını fırsat bilip, süratle seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere Ankara Emniyet Müdürlüğü göz açtırmadı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilk gün olduğu gibi ikinci gün de uygulamalar yapıldı. Hız limitine uymayanlar, gezici radar ekiplerince tespit edildi.

Bayram rahatlığı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bayram rahatlığı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Ağustos 2020 tarihinde saat 14 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bayram rahatlığı haberi güncellenecektir.

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