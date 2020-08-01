Bayram rahatlığı

Bayramın ilk günü kesim alanları ve çevresinde oluşan trafik yoğunluğu görüntülerinden, ikinci gün eser yoktu. Kesim işlemlerini ilk gün gerçekleştirenler tatilin kalan üç günü için şehir dışına çıkınca, yollar boş kaldı. Başkentlilerin sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik nedeniyle zor anlar yaşadığı Eskişehir, İstanbul ve Konya yolları ile Ankara Bulvarı gibi arterlerde sakinlik hakimdi. Normalde uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergâhlarda, az sayıda araç vardı. Yolların boş olması, tatili Ankara’da geçiren vatandaşlara yaradı. Vatandaşlar sakinlikten yararlanıp, mesire alanlarına gitti.







HIZ YAPANA CEZA UYGULANDI



Öte yandan yolların boş olmasını fırsat bilip, süratle seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere Ankara Emniyet Müdürlüğü göz açtırmadı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilk gün olduğu gibi ikinci gün de uygulamalar yapıldı. Hız limitine uymayanlar, gezici radar ekiplerince tespit edildi.







