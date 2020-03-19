ATO’dan açık satışta ‘hijyen’ hamlesi

İlk etapta Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş ve sektör temsilcileri ile bir araya gelen ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, koronavirüsün sektöre yönelik etkileri ve açıkta satılan gıda ürünlerinin hijyen şartlarının iyileştirilmesi konularını görüştü. Simitçilerin yanı sıra açıktan satış yapan işletmelerle ilgili bir dizi çalışma yapacaklarını kaydeden Halil İbrahim Yılmaz şunları söyledi:

EĞİTİM VERİLECEK AFİŞLER ASILACAK

“Satış koşullarının hijyenik hale getirilmesi, ürünlerin üretilmesinden satış yapılan yerlere nakline kadar hijyen kurallarına uygun nakledilmesi için önemli adımlar atacağız. Sokakta gıda satanların, hijyen şartlarına uygun satış yapmaları için eğitim materyalleri hazırlıyoruz. Hijyen eğitimi vereceğiz. Yoğun olan bölgelere afiş asacağız, broşürler dağıtacağız. Hem tüketiciyi, hem üreticiyi, hem de aracı olarak satış yapanları uyaracak. Sokakta satış yapanların yüzde 70 iş kaybı oldu. Hijyeni sağlayacakları için oralardan ürün alımını da kolaylaştırmış olacağız. ‘Merak etmeyin, biz hijyen şartlarını yerine getiriyoruz, bizden alışveriş yapabilirsiniz’ diyecekler. İlk etapta simitçilerle başladık. Mekânların hijyene uygun hale getirilmesi, farkındalık oluşturulmasını istiyoruz. Diğer iş kollarına yönelik de yapacağız.”

İŞTE SİMİTÇİLERLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası ile yapılan görüşmede, ‘ürünün camlı tezgâh içerinde, en uygun ve temiz koşullarda saklanmasını sağlayacak şekilde sunulması, tezgâhlardaki para trafiğinin insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde sürdürülmesi, eldiven ve maske kullanımı dışında satışı sokakta yapılan ürünlerin hijyeninin sağlanması için paradan ürüne kadar tezgâhların hijyen standartına kavuşması ve buradaki hijyenin sağlanması için ATO ile Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası’nın birlikte çalışması’ gibi kararlar alındı.