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Ankara Haberleri: ATA’nın gelişi müzede canlanacak

ANKARA HABERLERİ

ATA’nın gelişi müzede canlanacak

Murat YILMAZ
15.11.2020 - 00:28 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, MHP Grubu’nun Konya Yolu’ndaki Samanyolu Rekreasyon Alanı’nın yanına Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin canlandırıldığı bir alan kurulmasına ilişkin önerisini oy birliğiyle kabul etti.

Murat YILMAZ

Kasım ayı olağan toplantılarına devam eden Meclis, ‘Gölbaşı Samanyolu Evleri Bölgesi’ne açık hava müzesi yapılmasına ilişkin Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu Raporu’nu da önceki gün görüştü. MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve Meclis Üyesi Kürşad Koçak’ın önergesi doğrultusunda hazırlanan raporda müze ile ilgili şu bilgilere yer verildi: “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesinin karargâhı olarak seçtiği Ankara’ya giriş yaptığı güney büyük önem taşımaktadır. Gölbaşı’ndan Ankara merkeze doğru gelirken, Ankara Konya Yolu üzerinde bugün işlevsiz bırakılarak amaç dışı kullanımlara mekân olan Samanyolu Rekreasyon alanının hemen yanı başında bulunan yerin Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, ‘Seğmen kültürü’ ve ‘kurtuluş mücadelesi yaklaşımıyla düzenlenmesi, burada bir açık hava müzesi inşa edilmesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Beynam’dan Ankara’ya geliş hikayesine tanıklık edeceği bir mekan tesis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Rapor tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
ATA’nın gelişi müzede canlanacak
Hürriyet Ankara, ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan’ın müze önerisini 12 Ekim’de ‘Tarihi hafızayı canlandıralım’ haberiyle gündeme getirmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ATA’nın gelişi müzede canlanacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Kasım 2020 tarihinde saat 00 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ATA’nın gelişi müzede canlanacak haberi güncellenecektir.

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