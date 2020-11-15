ATA’nın gelişi müzede canlanacak

Kasım ayı olağan toplantılarına devam eden Meclis, ‘Gölbaşı Samanyolu Evleri Bölgesi’ne açık hava müzesi yapılmasına ilişkin Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu Raporu’nu da önceki gün görüştü. MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve Meclis Üyesi Kürşad Koçak’ın önergesi doğrultusunda hazırlanan raporda müze ile ilgili şu bilgilere yer verildi: “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesinin karargâhı olarak seçtiği Ankara’ya giriş yaptığı güney büyük önem taşımaktadır. Gölbaşı’ndan Ankara merkeze doğru gelirken, Ankara Konya Yolu üzerinde bugün işlevsiz bırakılarak amaç dışı kullanımlara mekân olan Samanyolu Rekreasyon alanının hemen yanı başında bulunan yerin Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, ‘Seğmen kültürü’ ve ‘kurtuluş mücadelesi yaklaşımıyla düzenlenmesi, burada bir açık hava müzesi inşa edilmesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Beynam’dan Ankara’ya geliş hikayesine tanıklık edeceği bir mekan tesis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Rapor tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.



Hürriyet Ankara, ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan’ın müze önerisini 12 Ekim’de ‘Tarihi hafızayı canlandıralım’ haberiyle gündeme getirmişti.