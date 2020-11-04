Ankara’dan ısıtan yardım  

Ankara Valiliği’nin koordinasyonunda, kaymakamlıklar, belediyeler ile esnaf ve hayırsever vatandaşların katkısıyla hazırlanan ısıtıcı, battaniye, giysi ve çeşitli gıda malzemelerinden oluşan 11 TIR dolusu yardım malzemesi İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara gönderildi. Valilikten yapılan açıklamada İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak ve acılarını paylaşmak amacıyla gönderilen yardımların süreceği ifade edildi.

KALBİMİZ İZMİR’DE

Mamak’tan da yardım malzemelerinin olduğu 1 TIR, İzmirli depremzedelere gönderildi. Mamak olarak ihtiyaç duyulan her konuda İzmir halkının yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kaymakamlığımız ve belediyesi olarak yardım kolilerimizi süratle hazırladık. Kalbimiz İzmir’de” dedi.

GÜN DAYANIŞMA GÜNÜ

Yenimahalle’den de –5 dereceye kadar dayanıklı bin uyku tulumu ve 2 bin battaniye deprem bölgesine ulaştırılırken, Yenimahalle Belediyesi’nin mobil mutfağı da bölgede hizmet verecek. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gün dayanışma günü. El birliği ile yaraları sarmak gerekiyor. Belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

BÖLÜŞEREK BÜYÜK OLACAĞIZ

Balâ’dan da ‘Bölüşerek büyük olacağız’ sloganıyla yardım kampanyası düzenlendi. Balâ Kaymakamı Ramazan Yıldırım ve Belediye Başkanı Ahmet Buran’ın başlattıkları kampanyaya vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Toplanan yardımlar, AFAD Koordinasyon Merkezi’ne teslim edildi.