Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >AHOK’tan ÖHO’lar için ihale çıkışı

Ankara Haberleri: AHOK’tan ÖHO’lar için ihale çıkışı

ANKARA HABERLERİ

AHOK’tan ÖHO’lar için ihale çıkışı

Murat YILMAZ
08.07.2020 - 01:26 |Son Güncelleme :

Kendilerine 10 yıllık ihale yapıldığını, ruhsatla çalışan ÖHO’ya bağlı 199 özel halk otobüsü için ihale yapılmamak istendiğini iddia eden AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, “ABB’den tüm otobüs esnafına eşit davranmasını istiyoruz” dedi. ÖHO oda yönetimi ise ruhsatlı çalışmada hukuken bir engelin olmadığını açıkladı.

Murat YILMAZ

Ankara’da merkez ve çevre ilçelerde kendilerine bağlı otobüsler için 10 yıl süreyle ihale yapıldığını, süreleri ağustosta dolacak Ankara Özel Halk Otobüsleri Odası’na (ÖHO) bağlı çalışan 199 otobüs için ise ihale yapılmamak üzere çözüm arandığını iddia eden Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara, şunları söyledi:

AHOK’tan ÖHO’lar için ihale çıkışı

HALEN İHALE İLANI YAYINLANMADI

“Bizlerden sonra işletmeciliğe başlamış olan ve ÖHO’ya bağlı çalışan 199 otobüsün işletme süresi, 31 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. 31 Ağustos 2019’da sona eren 10 yıllık işletme süresi, ABB Meclisi tarafından ihale düzenlemek için yeterli süre olmaması sebebiyle, çok düşük hat işletme bedelleri ile 31 Ağustos’a kadar bir yıl uzatılmıştı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından, 199 ÖHO hat işletme işiyle ilgili olarak hâlen ihale ilanı yayınlanmadı.

AYNI ŞARTLARI İSTEMEK HAKKIMIZ

CHP ve İYİ Parti tarafından ABB Meclisi’ne önerge verilerek 199 otobüsün işletme süresinin uzatılacağı yönünde duyum aldık. Bu araçlar için ihale yapılmayıp, piyasa değerleri dikkate alınarak işlem yapılacaksa, kooperatiflerimize bağlı çalışan esnaflarımız için de aynı şartların sağlanmasını istemek en doğal hakkımız. Biz eşitlik istiyoruz.” Kara ayrıca 199 otobüs için ihale yapılması halinde kendilerinin de yaklaşık 42 milyonla bu hatlara teklif vereceklerini açıkladı.

AHOK’tan ÖHO’lar için ihale çıkışı

ÖHO’LAR BÜTÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEKTE

İhale yerine ruhsatlı çalışmada hukuken bir engelin olmadığını savunan ÖHO yönetimi ise Hürriyet Ankara’ya şu açıklamayı yaptı: “1981’de Resmi Gazetede yayımlanan ve davet usulü ile yapılan idari kararla belli bir teminat yatırarak çalışmaya başlayan ÖHO hiç bir zaman ihaleye tabi olmamış ve ruhsat usulü ile çalışmaya devam etmiştir. ABB Meclisi tarafından 2009’da yapılan süre uzatımının iptal edilmesi için birçok dava açılmış ve davaların tamamı mahkemelerce reddedilmiştir. Danıştay da işlemin hukuka uygun olduğu şeklindeki kararı onamıştır. EGO, bu davalardaki savunmalarında mavi halk otobüslerinin hiçbir zaman ihaleye tabi olmadıkları için işlemin hukuka uygun olduğunu savunmuştur. Geçen yıl yapılan süre uzatımı ile ilgili Sayıştay’ın olumsuz bir bulgusu da olmamıştır. ÖHO’lar bütün yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Ayrıca, esnaflarımızın bu dönemde ödeme gücü olmamasına rağmen yeni belirlenen ruhsat bedelleri de iddiaların aksine kurumun menfaatine olacak şekilde ciddi oranda arttırılmıştır.

Hukuken bir engelin olmadığı bu konuda, ABB Başkanı’mızın ve tüm Belediye Meclis üyelerimizin, esnaflarımızı mağdur etmeyecek bir karar alacağını umuyor ve bekliyoruz.”

 

 

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AHOK’tan ÖHO’lar için ihale çıkışı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AHOK’tan ÖHO’lar için ihale çıkışı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

9 bin 87 araca işlem yapıldı

9 bin 87 araca işlem yapıldı

700 dönüm ekili arazi yangında zarar gördü

700 dönüm ekili arazi yangında zarar gördü

Malazgirt’e merdivenli yol

Malazgirt’e merdivenli yol

Ata tohumuna sahip çıkacağız

Ata tohumuna sahip çıkacağız

Yaşam merkezine güneş paneli

Yaşam merkezine güneş paneli

Uyarılar berber camında kalmasın

Uyarılar berber camında kalmasın

Kirli suda tehlikeli oyun

Kirli suda tehlikeli oyun

Bin 45 maskesize 940 bin lira ceza

Bin 45 maskesize 940 bin lira ceza

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

08 Temmuz 2020, Çarşamba
  • İmsak
    03:28
  • Güneş
    05:21
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    16:56
  • Akşam
    20:27
  • Yatsı
    22:11
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.