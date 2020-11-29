Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >ABB’nin 2021 asfalt hedefi 1 milyon 800 bin ton

Ankara Haberleri: ABB’nin 2021 asfalt hedefi 1 milyon 800 bin ton

ANKARA HABERLERİ

ABB’nin 2021 asfalt hedefi 1 milyon 800 bin ton

Murat YILMAZ
29.11.2020 - 23:19 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021 yılında yapacağı proje ve çalışmalara ilişkin hedef rakamları 2021 Performans Programı’nda yer aldı.

Murat YILMAZ

ABB Meclisi’nde bu ay oy birliğiyle kabul edilen programa göre ABB, 2021 için 1 milyon 800 bin ton asfalt dökme hedefi koydu. 900 bin metrekare yeni yol açmayı hedefleyen belediye, araçların geçişi için 9 alt ve üst geçit, 10 tane da yaya üst geçidi yapacak.

ABB’nin 2021 asfalt hedefi 1 milyon 800 bin ton

1.5 MİLYON TL’YE 6 HEYKEL YAPILACAK

ABB Meclisi’ndeki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti’nin eleştirilerine neden olan 1.5 milyon TL’lik heykel bütçesi de programda yer aldı. Buna göre ABB 1.5 milyon TL’ye 6 heykel yapacak.

2021’de itfaiyenin olaylara müdahale süresinin kısaltılmasına ilişkin hedef kent merkezinde 6.20 dakika olarak belirtilirken, Başkent 153’e gelen istek, talep ve şikâyetlere cevap verme süresi de 13 gün olarak yer aldı.

5 İSTASYONA AÇILIR-KAPANIR PLATFORM

ASKİ’nin 2021 Performans Programı’nda ise kayıp ve kaçak su kullanım oranının yüzde 36’dan yüzde 34’e düşürülmesinin hedeflendiği bilgisine yer verildi. ASKİ ayrıca önümüzdeki yıl 10 yılı dolduğu için 147 bin 297 sayacı da yenileyecek. EGO’nun 2021 Performans Programı’nda da ANKARAY ve Ankara metrosu hatlarındaki 5 istasyona açılır kapanır platform kapıları yapılacağı belirtildi. Kapıların yapımı için de 5 milyon TL bütçe ayrıldı.

ABB’nin 2021 asfalt hedefi 1 milyon 800 bin ton

7 BİN 400 HAYVAN KISIRLAŞTIRILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Performans Programı’na göre 2021 yılında yapılacak bazı çalışmalara ilişkin hedefler ve rakamsal bilgiler şöyle:

Bitümlü sıcak asfalt miktarı: 1 milyon 800 bin ton.

Yeni yol açım alanı: 900 bin metrekare.

Yapılacak alt-üst geçit sayısı: 9.

Yapılacak yaya üst geçidi sayısı: 10.

Üretilecek fide-fidan miktarı: 490 bin adet.

Kişi başı yeşil alan miktarı: 14.58 metrekare.

Kurulacak park mobilyaları ve oyun grupları: 5 bin 310 adet.

Kısırlaştırılacak hayvan sayısı: 7 bin 400.

Bakım, beslenme, korunma sağlanacak hayvan sayısı: 3 bin 950.

Tohum desteği miktarı: 600 ton.

Fide-fidan desteği miktarı: 3 milyon 300 bin adet.

Küçükbaş hayvan desteği sayısı: Bin 700.

Engelliler için iz yolu yapımı: 20 bin metrekare.

Spor kulüplerine ayni yardım miktarı: 24 bin adet.

Yapılacak kütüphane sayısı: 2.

Yapılacak çeşme sayısı: 30.

Cami yapımı: 1.

Yapılacak heykel sayısı: 6.

Yapılacak kreş sayısı: 5.

Yapılacak köy konağı sayısı: 14.

Yapılacak muhtarlık binası: 38.

Yapılacak taksi durağı: 25.

Gıda temizlik yardımı yapılacak aile sayısı: 160 bin.

Yakacak yardımı yapılacak aile sayısı: 60 bin.

Giysi yardımı yapılacak aile sayısı: Bin 100.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ABB’nin 2021 asfalt hedefi 1 milyon 800 bin ton hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Kasım 2020 tarihinde saat 23 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ABB’nin 2021 asfalt hedefi 1 milyon 800 bin ton haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Sevgi Çiçeği arttırılacak

Sevgi Çiçeği arttırılacak

Meclis ayak bağı gösterilemez

Meclis ayak bağı gösterilemez

Özel alanda da kurallara uyalım

Özel alanda da kurallara uyalım

Kuralsızlara 122 bin 388 TL ceza yazıldı

Kuralsızlara 122 bin 388 TL ceza yazıldı

Birlik ve dayanışma içinde aşacağız

Birlik ve dayanışma içinde aşacağız

Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Seradan parka

Seradan parka

Kadın kooperatifleri tek çatı altında

Kadın kooperatifleri tek çatı altında

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

29 Kasım 2020, Pazar
  • İmsak
    06:13
  • Güneş
    07:42
  • Öğle
    12:42
  • İkindi
    15:10
  • Akşam
    17:32
  • Yatsı
    18:55
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.