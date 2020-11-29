ABB’nin 2021 asfalt hedefi 1 milyon 800 bin ton

ABB Meclisi’nde bu ay oy birliğiyle kabul edilen programa göre ABB, 2021 için 1 milyon 800 bin ton asfalt dökme hedefi koydu. 900 bin metrekare yeni yol açmayı hedefleyen belediye, araçların geçişi için 9 alt ve üst geçit, 10 tane da yaya üst geçidi yapacak.

1.5 MİLYON TL’YE 6 HEYKEL YAPILACAK

ABB Meclisi’ndeki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti’nin eleştirilerine neden olan 1.5 milyon TL’lik heykel bütçesi de programda yer aldı. Buna göre ABB 1.5 milyon TL’ye 6 heykel yapacak.

2021’de itfaiyenin olaylara müdahale süresinin kısaltılmasına ilişkin hedef kent merkezinde 6.20 dakika olarak belirtilirken, Başkent 153’e gelen istek, talep ve şikâyetlere cevap verme süresi de 13 gün olarak yer aldı.

5 İSTASYONA AÇILIR-KAPANIR PLATFORM

ASKİ’nin 2021 Performans Programı’nda ise kayıp ve kaçak su kullanım oranının yüzde 36’dan yüzde 34’e düşürülmesinin hedeflendiği bilgisine yer verildi. ASKİ ayrıca önümüzdeki yıl 10 yılı dolduğu için 147 bin 297 sayacı da yenileyecek. EGO’nun 2021 Performans Programı’nda da ANKARAY ve Ankara metrosu hatlarındaki 5 istasyona açılır kapanır platform kapıları yapılacağı belirtildi. Kapıların yapımı için de 5 milyon TL bütçe ayrıldı.

7 BİN 400 HAYVAN KISIRLAŞTIRILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Performans Programı’na göre 2021 yılında yapılacak bazı çalışmalara ilişkin hedefler ve rakamsal bilgiler şöyle:

Bitümlü sıcak asfalt miktarı: 1 milyon 800 bin ton.

Yeni yol açım alanı: 900 bin metrekare.

Yapılacak alt-üst geçit sayısı: 9.

Yapılacak yaya üst geçidi sayısı: 10.

Üretilecek fide-fidan miktarı: 490 bin adet.

Kişi başı yeşil alan miktarı: 14.58 metrekare.

Kurulacak park mobilyaları ve oyun grupları: 5 bin 310 adet.

Kısırlaştırılacak hayvan sayısı: 7 bin 400.

Bakım, beslenme, korunma sağlanacak hayvan sayısı: 3 bin 950.

Tohum desteği miktarı: 600 ton.

Fide-fidan desteği miktarı: 3 milyon 300 bin adet.

Küçükbaş hayvan desteği sayısı: Bin 700.

Engelliler için iz yolu yapımı: 20 bin metrekare.

Spor kulüplerine ayni yardım miktarı: 24 bin adet.

Yapılacak kütüphane sayısı: 2.

Yapılacak çeşme sayısı: 30.

Cami yapımı: 1.

Yapılacak heykel sayısı: 6.

Yapılacak kreş sayısı: 5.

Yapılacak köy konağı sayısı: 14.

Yapılacak muhtarlık binası: 38.

Yapılacak taksi durağı: 25.

Gıda temizlik yardımı yapılacak aile sayısı: 160 bin.

Yakacak yardımı yapılacak aile sayısı: 60 bin.

Giysi yardımı yapılacak aile sayısı: Bin 100.