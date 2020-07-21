731 bin 700 lira para cezası kesildi

‘Maske, mesafe ve temizlik’ yazılı afişin yer aldığı paylaşımda, “Unutmayalım; vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına ne kadar uyduğumuza bağlı” notu düşüldü.
AZALTMAK DA ARTIRMA DA ELİMİZDE
Valilik açıklamasını, kendi Twitter hesabından paylaşan Ankara Valisi Vasip Şahin, vatandaşları da kurallara uyulması yönünde uyardı. Maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yapan Şahin, “Yeni vakaları azaltmak da artırmak da bizim elimizde! Tercihimiz, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı yönünde olmalı; sözle değil, eylemle! #Temizlik #Maske #Mesafe” ifadelerini kullandı.
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