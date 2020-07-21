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Ankara Haberleri: 731 bin 700 lira para cezası kesildi

ANKARA HABERLERİ

731 bin 700 lira para cezası kesildi

Hürriyet Haber
21.07.2020 - 00:39 |Son Güncelleme :

Ankara Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 13 Temmuz–19 Temmuz tarihleri arasında kentte yapılan denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 813 kişiye toplam 731 bin 700 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Hürriyet Haber

Maske, mesafe ve temizlik’ yazılı afişin yer aldığı paylaşımda, “Unutmayalım; vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına ne kadar uyduğumuza bağlı” notu düşüldü.

731 bin 700 lira para cezası kesildi

AZALTMAK DA ARTIRMA DA ELİMİZDE

Valilik açıklamasını, kendi Twitter hesabından paylaşan Ankara Valisi Vasip Şahin, vatandaşları da kurallara uyulması yönünde uyardı. Maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yapan Şahin, “Yeni vakaları azaltmak da artırmak da bizim elimizde! Tercihimiz, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı yönünde olmalı; sözle değil, eylemle! #Temizlik #Maske #Mesafe” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 731 bin 700 lira para cezası kesildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 731 bin 700 lira para cezası kesildi haberi güncellenecektir.

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