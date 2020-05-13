53 bin 716 ton asfalt serildi

Altındağ’dan Çankaya’ya, Etimesgut’tan Yenimahalle’ye kadar kentin tam 52 noktasında asfalt çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 2 günde 13 bin ton asfalt attı. Nisan ayından itibaren sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde Başkent yollarına serilen asfalt miktarı ise 53 bin 716 tona ulaştı.







3 BİN 580 KİŞİYE GIDA KOLİSİ

Dolmuşlarda dezenfeksiyon işleminin yanı sıra ramazan ayı nedeniyle gıda kolisi dağıtımına başlayan Ankara Zabıtası, dolmuş duraklarında maske dağıtımını da sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi kısa bir süre içinde dolmuş sahiplerine akaryakıt desteği de sağlayacak. Gıda kolisi dağıtımı Gülbaba, Bentderesi, Denizciler, Yenimahalle (Cento), Keçiören-OSTİM, Seyranbağları, Güvenpark, Sincan Pazar Yeri, Çinçin Dolmuş Durakları olmak üzere 9 bölgede gerçekleşecek. 3 bin 580 dolmuşçu esnafına gıda kolisi dağıtılacak.