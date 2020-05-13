Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>53 bin 716 ton asfalt serildi

Ankara Haberleri: 53 bin 716 ton asfalt serildi

ANKARA HABERLERİ

53 bin 716 ton asfalt serildi

Hürriyet Haber
13.05.2020 - 01:00 | Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkent’te hafta sonu ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında 7/24 asfalt mesaisi yaptı.

Hürriyet Haber

Altındağ’dan Çankaya’ya, Etimesgut’tan Yenimahalle’ye kadar kentin tam 52 noktasında asfalt çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 2 günde 13 bin ton asfalt attı. Nisan ayından itibaren sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde Başkent yollarına serilen asfalt miktarı ise 53 bin 716 tona ulaştı.

53 bin 716 ton asfalt serildi

3 BİN 580 KİŞİYE GIDA KOLİSİ

Dolmuşlarda dezenfeksiyon işleminin yanı sıra ramazan ayı nedeniyle gıda kolisi dağıtımına başlayan Ankara Zabıtası, dolmuş duraklarında maske dağıtımını da sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi kısa bir süre içinde dolmuş sahiplerine akaryakıt desteği de sağlayacak. Gıda kolisi dağıtımı Gülbaba, Bentderesi, Denizciler, Yenimahalle (Cento), Keçiören-OSTİM, Seyranbağları, Güvenpark, Sincan Pazar Yeri, Çinçin Dolmuş Durakları olmak üzere 9 bölgede gerçekleşecek. 3 bin 580 dolmuşçu esnafına gıda kolisi dağıtılacak.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 53 bin 716 ton asfalt serildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Mayıs 2020 tarihinde saat 01 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 53 bin 716 ton asfalt serildi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

A.Gücü’ne ikinci test

A.Gücü’ne ikinci test

İlçede larva mücadelesi

İlçede larva mücadelesi

Semt pazarında maskeli alışveriş

Semt pazarında maskeli alışveriş

50 gün sonra ilk mesai

50 gün sonra ilk mesai

AVM’lerde yeni dönem başladı

AVM’lerde yeni dönem başladı

Beştepe’de üretim hızını arttıracak

Beştepe’de üretim hızını arttıracak

Tasavvuf müziğiyle sahura kaldırıyorlar

Tasavvuf müziğiyle sahura kaldırıyorlar

Yedi ressamdan sihirli dokunuş

Yedi ressamdan sihirli dokunuş

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

13 Mayıs 2020, Çarşamba
  • İmsak
    03:46
  • Güneş
    05:28
  • Öğle
    12:50
  • İkindi
    16:43
  • Akşam
    20:02
  • Yatsı
    21:37
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.