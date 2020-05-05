3 günlük yasakta ne kadar yolcu taşındı

Sokağa çıkma yasağında Başkentray da yarım saat aralıklarla sefer yaptı. 3 günlük yasak boyunca EGO otobüsleri 1 Mayıs’ta 28 bin 688, 2 Mayıs’ta 18 bin 986, 3 Mayıs’ta 15 bin 936 olmak üzere toplamda 63 bin 610 kişiyi taşıdı. Yine 3 günlük yasak boyunca toplamda 2 bin 569 yolcuya hizmet veren Başkentray’ın taşıdığı yolcu sayıları 1 Mayıs’ta bin 9, 2 Mayıs’ta 886, 3 Mayıs’ta 674 oldu. Salgın nedeniyle Ankaralılar evlerinde kalırken EGO otobüsleri bugünlerde hafta içi ortalama 250 bin, Başkentray ise 8 bine yakın yolcu taşıyor.







