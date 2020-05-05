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Ankara Haberleri: 3 günlük yasakta ne kadar yolcu taşındı

ANKARA HABERLERİ

3 günlük yasakta ne kadar yolcu taşındı

Murat YILMAZ
05.05.2020 - 10:12 |Son Güncelleme :

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleştirilerek 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında EGO otobüsleri saat 07.00-09.30 ile 16.30-20.00 saatleri arasında yasaktan muaf olan sağlık çalışanları ile diğer gruplarda yer alan vatandaşlara hizmet verdi.

Murat YILMAZ

Sokağa çıkma yasağında Başkentray da yarım saat aralıklarla sefer yaptı. 3 günlük yasak boyunca EGO otobüsleri 1 Mayıs’ta 28 bin 688, 2 Mayıs’ta 18 bin 986, 3 Mayıs’ta 15 bin 936 olmak üzere toplamda 63 bin 610 kişiyi taşıdı. Yine 3 günlük yasak boyunca toplamda 2 bin 569 yolcuya hizmet veren Başkentray’ın taşıdığı yolcu sayıları 1 Mayıs’ta bin 9, 2 Mayıs’ta 886, 3 Mayıs’ta 674 oldu. Salgın nedeniyle Ankaralılar evlerinde kalırken EGO otobüsleri bugünlerde hafta içi ortalama 250 bin, Başkentray ise 8 bine yakın yolcu taşıyor.

3 günlük yasakta ne kadar yolcu taşındı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 3 günlük yasakta ne kadar yolcu taşındı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 3 günlük yasakta ne kadar yolcu taşındı haberi güncellenecektir.

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