‘Ankara’nın denizi’ olarak adlandırılan Mogan Gölü’nde 2. etap çalışmaları başlayan dip çamuru temizliğinin ayrıntıları belli oldu. Ana gemi İmbat ve üç temizlik gemisinin tekrar temizliğe başladığı göldeki 2. etap çalışmalarının 2022’ye kadar devam edeceği öğrenildi. 2020-2022 yılları arasında 3.3 milyon metreküp sulu çamur taranacak. Karşılığında 580 bin metreküp yüzde 50 susuzlaştırılmış malzeme elde edilip arboretum alanına serilecek.

BORULARLA TAŞINIP SÜZÜLÜYOR

Gölde 2017-2019 yılları arasında yapılan birinci etap temizlik çalışmasında da yaklaşık 3 milyon metreküp alan tarandı. Temizlik çalışmalarında ana gemi İmbat saatte 4 bin metreküp çamuru alarak borulara aktarıyor. Borularla göle 3 kilometre uzaklıktaki şantiyeye iletilen çamur, burada geotekstil susuzlaştırma tüpleri vasıtasıyla süzülüyor, ardından serimi yapılıyor.

ÇAMUR KALINLIĞI HARİTADA

Mogan Gölü’ndeki temizlik çalışmaları için hazırlanan haritada çamur kalınlığı bölge bölge tespit edildi. Göl haritasındaki yeşil alanda 2017-2019 yılları arasında yapılan birinci etap temizlik çalışmasında yaklaşık 3 milyon metreküp alan tarandı. Haritada pembe kısımda gösterilen 2. etapta ise 2020-2022 arasında 3.3 milyon metreküp sulu çamur taranacak.

TEMİZLENDİKÇE BALIK MİKTARI ARTIYOR

Göldeki birinci etap temizlik çalışmasının balık miktarının artışını olumlu etkilediği tespit edilmişti. ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında göle bırakılan yavru sazan balıklarının temizlenen kısımda çürümüş ot olmadığı için daha rahat yaşadığı ve üremelerinin hızlandığı gözlemlenmişti. Benzer durumun diğer bölümdeki temizlik çalışmasının ardından da olması bekleniyor.