Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >3.3 milyon metreküp sulu çamur taranacak

Ankara Haberleri: 3.3 milyon metreküp sulu çamur taranacak

ANKARA HABERLERİ

3.3 milyon metreküp sulu çamur taranacak

Murat YILMAZ
19.11.2020 - 16:11 |Son Güncelleme :

Mogan Gölü’nde yeniden başlayan temizlik çalışmasında detaylar belli oldu. Buna göre 2. etaptaki kısımda 2020-2022 yılları arasında 3.3 milyon metreküp sulu çamur taranacak. Temizlik çalışması için ayrıntılı harita da hazırlandı. Çamur kalınlığı bölge bölge tespit edildi.

Murat YILMAZ

‘Ankara’nın denizi’ olarak adlandırılan Mogan Gölü’nde 2. etap çalışmaları başlayan dip çamuru temizliğinin ayrıntıları belli oldu. Ana gemi İmbat ve üç temizlik gemisinin tekrar temizliğe başladığı göldeki 2. etap çalışmalarının 2022’ye kadar devam edeceği öğrenildi. 2020-2022 yılları arasında 3.3 milyon metreküp sulu çamur taranacak. Karşılığında 580 bin metreküp yüzde 50 susuzlaştırılmış malzeme elde edilip arboretum alanına serilecek.

3.3 milyon metreküp sulu çamur taranacak

BORULARLA TAŞINIP SÜZÜLÜYOR

Gölde 2017-2019 yılları arasında yapılan birinci etap temizlik çalışmasında da yaklaşık 3 milyon metreküp alan tarandı. Temizlik çalışmalarında ana gemi İmbat saatte 4 bin metreküp çamuru alarak borulara aktarıyor. Borularla göle 3 kilometre uzaklıktaki şantiyeye iletilen çamur, burada geotekstil susuzlaştırma tüpleri vasıtasıyla süzülüyor, ardından serimi yapılıyor.

ÇAMUR KALINLIĞI HARİTADA

Mogan Gölü’ndeki temizlik çalışmaları için hazırlanan haritada çamur kalınlığı bölge bölge tespit edildi. Göl haritasındaki yeşil alanda 2017-2019 yılları arasında yapılan birinci etap temizlik çalışmasında yaklaşık 3 milyon metreküp alan tarandı. Haritada pembe kısımda gösterilen 2. etapta ise 2020-2022 arasında 3.3 milyon metreküp sulu çamur taranacak.

TEMİZLENDİKÇE BALIK MİKTARI ARTIYOR

Göldeki birinci etap temizlik çalışmasının balık miktarının artışını olumlu etkilediği tespit edilmişti. ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında göle bırakılan yavru sazan balıklarının temizlenen kısımda çürümüş ot olmadığı için daha rahat yaşadığı ve üremelerinin hızlandığı gözlemlenmişti. Benzer durumun diğer bölümdeki temizlik çalışmasının ardından da olması bekleniyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 3.3 milyon metreküp sulu çamur taranacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Kasım 2020 tarihinde saat 16 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 3.3 milyon metreküp sulu çamur taranacak haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Başkan Kaplan’ın testi pozitif çıktı

Başkan Kaplan’ın testi pozitif çıktı

Karantina yemeği

Karantina yemeği

Kuryelerin mesaisi 2 katına çıkacak

Kuryelerin mesaisi 2 katına çıkacak

Çankaya’ya 950 Altındağ’a 440 milyonluk bütçe

Çankaya’ya 950 Altındağ’a 440 milyonluk bütçe

Tabela var araç yok

Tabela var araç yok

Siteler’de hava ‘sağlıksız’

Siteler’de hava ‘sağlıksız’

Hastane açılışa gün sayıyor

Hastane açılışa gün sayıyor

Beştepe cephesinde gergin bekleyiş

Beştepe cephesinde gergin bekleyiş

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

19 Kasım 2020, Perşembe
  • İmsak
    06:04
  • Güneş
    07:31
  • Öğle
    12:39
  • İkindi
    15:14
  • Akşam
    17:37
  • Yatsı
    18:59
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.