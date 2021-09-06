ALTINOVA’DA ÇOK İŞİMİZ VAR

Ne diyordu Semih Bey: “Kavşak düzenlemesi trafik yükünü azaltmak ve yaya, araç güvenliğini sağlamak için yapılmaz mı? Bu düzenlemeyi yapanlar acaba kendileri bu kavşağı kullanıyor mu?”

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Köşenin yayınlandığı gün Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Orhan Tezcan aradı. Kavşakta yaşanan yoğunluğun azaltılması için düzenleme yaptıklarını, düzenleme sürecinin de devam ettiğini söyledi.

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Hatta sürücü ve yayaların tespitlerinin de dikkate alındığını, bu kapsamda yeni uygulamaların gündeme gelebileceğini vurguladı. Ben de bu konuşmadan orada sabit değil, dinamik bir çözüm planlandığını anladım.

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Hatta UKOME yetkilisi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Salim Nur ile kavşakta gözlem yapma fırsatı da buldum.

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Dinlediklerim ve gördüklerimden sonra fikrimi sorarsanız; her ne kadar iyi niyetle yapılan bir çalışma da olsa mevcut düzenlemenin vatandaşa daha uzun bir süre saç baş yolduracağını düşünüyorum.

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Çünkü henüz sinyalizasyon sistemlerinin süre düzenlemeleri yapılmamış. Bu nedenle kavşaktaki birikme özellikle sabah ve akşam saatlerinde hat safhaya ulaşıyor.

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Yan yoldan kanal yolunu geçiş yok! Zorunlu olarak yönlendirildiğiniz güzergâh da Allah’a emanet. Yol aydınlatmaları çalışmıyor. Sağınız solunuz moloz. Karşınızda motosiklet mezarlığı.

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Yani turist olsanız, ‘Ben nereye geldim’ diye uzun bir süre düşünür, kavşağa ulaşmak için navigasyon açabilirsiniz. Yani bu düzenlemenin imaj kısmı da hayli sıkıntılı.

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Tabii bu sorun sadece bir kurumun yaptıkları ile çözülmüyor. Mesela Muratpaşa Belediyesi Yenigöl Mahallesi sınırları içinde planlara işlenen bir yolu uzun süredir açmıyormuş. UKOME yetkilisi konuyu defalarca Muratpaşa Belediyesi’ne aktardıklarını ancak yanıt dahi alamadıklarını anlattı.

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Bu yol açılırsa araçlar kavşağa girmeden kanal boyuna geçebilir ve kavşağın yoğunluğu ciddi ölçüde azalırmış.

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın bu tür konularda her zaman çözümden yana olduğunu biliyorum. Eminim bu çağrıyı da görmezden gelmeyecektir. Belki söz konusu yol açılırsa kavşaktaki diğer problemler de zincirleme olarak çözüme kavuşur.

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Ne olacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz…



GENÇ EKİP FAKÜLTEYİ UÇURMUŞ

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yeni hizmet binasını en son 2019 Temmuz ayında gezmiştim. O zaman inşaat halindeydi. Geçtiğimiz ay bu fakültemize yine yolum düştü. Gerçekten inanamadım. Kamu hastanelerindeki bir hizmeti övmek için, ‘Özel hastane gibi’ derler ya fakültede tanık olduklarım bu tabirin de ötesine geçecek nitelikteydi.

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Dekan Prof. Dr. Alper Kuştarcı ve Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Çağatay Barutçugil, Doç, Dr. Ömer Kırmalı inanılmaz işler başarmış. Ünitleri, ameliyathaneleri, yoğun bakımları, yataklı servisleri, laboratuvarları ve donanımlı personeli ile bu fakülte dünya standartlarının da üstüne çıkmış. ‘Sağlık turizmi çok önemli’ diyoruz, işte burada verilen hizmet bana göre sağlık turizmini uçuracak cinsten.

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Tabii burada Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın da hakkını teslim etmek gerekiyor. Fakültede yapılan çalışmalara koşulsuz destek vermiş. Ama sanırım projenin tepe noktasına ulaşması için yeni destekler de gerekecek. O konuda da Özlenen Hanım’ın geri durmayacağını düşünüyorum. Ne diyelim yeni merkez memlekete hayırlı uğurlu olsun.