Hangisinin zamanında ne kadar FETÖ’cü atıldı?

2002 yılında Hilmi Özkök’ün Genelkurmay Başkanı olmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nde “Fetullahçılık” ihraç sebebi olmaktan çıkmıştı. FETÖ çatı iddianamesi ve basına yansıyan rakamlara göre de Özkök’ün görev yaptığı 2003-2006 dönemde TSK’dan FETÖ’cülerin atılmadığı görülüyordu.
Nitekim Sözcü gazetesine bu konuda yaptığı açıklamada “Fetullahçılık suç olmadığı için ihraç etmedik” dedi. Hilmi Özkök’ün bu açıklamasından sonra CNN Türk televizyonunda bu sözlerini eleştirdiğimde kendisi programa bağlandı. “Fetullahçılık” konusunda yargı kararı olmadığını iddia ederken, “irtica” başlığı altında ihraçlarını yaptıklarını söyledi.
Oysa “Nurculuk/Fetullahçılık faaliyetleri” konusunda mahkeme kararları vardı, göreve geldiği 2003 yılında da FETÖ elebaşı Gülen hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4616 sayılı kanun çerçevesinde ertelenmiş bir mahkûmiyet kararı da çıkmıştı. Ayrıca 2004 yılının Haziran’ındaki MGK toplantısında bizzat kendisi Fetullahçıların “devlet içinde devlet olduğu, Emniyet, Milli Eğitim, Dışişleri ve TSK’ya sızdığına dair” rapor sunmuştu. Ayrıca kendisinin suç saymadığı “Fetullahçılık”, “irtica” başlığı altında nasıl ihraç sebebi olabildi belli değil. Öte yandan Özkök’ün Genelkurmay Başkanlığı ile TSK’dan “Fetullahçılık” gerekçesiyle ihraçlar durmuş, kendisinden sonraki Genelkurmay başkanları da aynı yolu izlemişti. Ancak kendisinden önceki Genelkurmay başkanları “Fetullahçılık” gerekçesiyle subay ve astsubay ihraçlarına imza atmıştı. Eğer Özkök’ün deyimiyle “Fetullahçılık” suç değilse, kendisinden önceki Genelkurmay başkanları yaptıkları ihraçlarla suç işlemişlerdi, öyle mi!
AMERİKALILAR TSK’DA FETÖ TEMİZLİĞİNİ HAZMEDEMEMİŞ!
AMERİKALILAR, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki FETÖ temizliğini içlerine sindiremedi... Hatırlayacaksınız, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, “Darbe girişimi ve geri tepmesi, Türkiye’deki ulusal güvenlik aygıtının tamamını etkiledi. Bizim bazı muhataplarımız ya tasfiye edildi ya da tutuklandılar. Şüphesiz ki bu durum ABD’nin Ortadoğu stratejisini daha güç hale getirecek” dedi.
Ardından, Suriye’de PKK’lılarla işbirliği yapan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, “darbe girişiminin ardından ABD ordusunun Türk ordusundaki birçok yakın müttefikinin hapse konduğunu” söyledi. Daha sonra ise ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti şu açıklamayı yaptı: “Bu subaylar NATO’ya önemli hizmetler verdi. Burada yetenekli ve yetkin insanlarla birlikte çalışıyordum ve şu anda ekibimde yetenek, uzmanlık ve üretilen iş anlamında bir zayıflama görüyorum.”
Amerikan güvenlik yetkililerinin “bu subaylar”, “muhataplarımız”, “müttefiklerimiz” dedikleri, 15 Temmuz darbe ihaneti girişiminde bulunan FETÖ mensubu teröristler!
TSK’daki FETÖ temizliğini içine sindiremediklerini nereden anlıyoruz? CIA’in yan kuruluşu olarak bilinen Rand Corporation’ın şu meşhur son raporundan.
RAND Corporation Pentagon için hazırladığı raporda FETÖ temizliğinden duyulan rahatsızlığı dile getirdi.
‘DARBE’ DEMİŞ!
Amerikan Federal Hükümeti, ABD ordusu ve ABD Hava Kuvvetleri ile İç Güvenlik Bakanlığı’nın finanse ettiği RAND Corporation isimli kuruluşun Pentagon (Amerikan Savunma Bakanlığı) için hazırladığı ‘Türkiye’nin Milliyetçi Rotası: ABD-Türkiye Stratejik İlişkileri ve ABD Ordusu Açısından Sonuçları’ isimli raporda FETÖ temizliğinden duyulan rahatsızlık şu cümlelerle ifade ediliyor: “Darbe teşebbüsü sonrası askeri personelin ihraç süreci, TSK’nın harbe hazırlık, yetenek, moralini ve sivil-asker ilişkilerini olumsuz etkiledi.”
Hemen ardından, raporda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yürütülen FETÖ’cü temizliğinin yarattığı rahatsızlık ve darbe olasılığı şöyle anlatılıyor:
“Askeri yönetimdeki alışılmadık politik eğilim, profesyonelliğin azalması ve düşük rütbeli personelin dışlanması nedeniyle orta ve düşük rütbedeki personel rahatsız ve hatta bazı gözlemcilere göre bu rahatsızlık yeni bir darbe girişimine yol açabilir.”
Amerikalılar darbe hayali görüyor. Merak etmesinler, son FETÖ’cü temizlenene kadar hazımsızlıkları devam edecek.
Hangisinin zamanında ne kadar FETÖ’cü atıldı?
2002 yılında Hilmi Özkök’ün Genelkurmay Başkanı olmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nde “Fetullahçılık” ihraç sebebi olmaktan çıkmıştı. FETÖ çatı iddianamesi ve basına yansıyan rakamlara göre de Özkök’ün görev yaptığı 2003-2006 dönemde TSK’dan FETÖ’cülerin atılmadığı görülüyordu.
Nitekim Sözcü gazetesine bu konuda yaptığı açıklamada “Fetullahçılık suç olmadığı için ihraç etmedik” dedi. Hilmi Özkök’ün bu açıklamasından sonra CNN Türk televizyonunda bu sözlerini eleştirdiğimde kendisi programa bağlandı. “Fetullahçılık” konusunda yargı kararı olmadığını iddia ederken, “irtica” başlığı altında ihraçlarını yaptıklarını söyledi.
Oysa “Nurculuk/Fetullahçılık faaliyetleri” konusunda mahkeme kararları vardı, göreve geldiği 2003 yılında da FETÖ elebaşı Gülen hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4616 sayılı kanun çerçevesinde ertelenmiş bir mahkûmiyet kararı da çıkmıştı. Ayrıca 2004 yılının Haziran’ındaki MGK toplantısında bizzat kendisi Fetullahçıların “devlet içinde devlet olduğu, Emniyet, Milli Eğitim, Dışişleri ve TSK’ya sızdığına dair” rapor sunmuştu. Ayrıca kendisinin suç saymadığı “Fetullahçılık”, “irtica” başlığı altında nasıl ihraç sebebi olabildi belli değil. Öte yandan Özkök’ün Genelkurmay Başkanlığı ile TSK’dan “Fetullahçılık” gerekçesiyle ihraçlar durmuş, kendisinden sonraki Genelkurmay başkanları da aynı yolu izlemişti. Ancak kendisinden önceki Genelkurmay başkanları “Fetullahçılık” gerekçesiyle subay ve astsubay ihraçlarına imza atmıştı. Eğer Özkök’ün deyimiyle “Fetullahçılık” suç değilse, kendisinden önceki Genelkurmay başkanları yaptıkları ihraçlarla suç işlemişlerdi, öyle mi!
AMERİKALILAR TSK’DA FETÖ TEMİZLİĞİNİ HAZMEDEMEMİŞ!
AMERİKALILAR, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki FETÖ temizliğini içlerine sindiremedi... Hatırlayacaksınız, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, “Darbe girişimi ve geri tepmesi, Türkiye’deki ulusal güvenlik aygıtının tamamını etkiledi. Bizim bazı muhataplarımız ya tasfiye edildi ya da tutuklandılar. Şüphesiz ki bu durum ABD’nin Ortadoğu stratejisini daha güç hale getirecek” dedi.
Ardından, Suriye’de PKK’lılarla işbirliği yapan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, “darbe girişiminin ardından ABD ordusunun Türk ordusundaki birçok yakın müttefikinin hapse konduğunu” söyledi. Daha sonra ise ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti şu açıklamayı yaptı: “Bu subaylar NATO’ya önemli hizmetler verdi. Burada yetenekli ve yetkin insanlarla birlikte çalışıyordum ve şu anda ekibimde yetenek, uzmanlık ve üretilen iş anlamında bir zayıflama görüyorum.”
Amerikan güvenlik yetkililerinin “bu subaylar”, “muhataplarımız”, “müttefiklerimiz” dedikleri, 15 Temmuz darbe ihaneti girişiminde bulunan FETÖ mensubu teröristler!
TSK’daki FETÖ temizliğini içine sindiremediklerini nereden anlıyoruz? CIA’in yan kuruluşu olarak bilinen Rand Corporation’ın şu meşhur son raporundan.
RAND Corporation Pentagon için hazırladığı raporda FETÖ temizliğinden duyulan rahatsızlığı dile getirdi.
‘DARBE’ DEMİŞ!
Amerikan Federal Hükümeti, ABD ordusu ve ABD Hava Kuvvetleri ile İç Güvenlik Bakanlığı’nın finanse ettiği RAND Corporation isimli kuruluşun Pentagon (Amerikan Savunma Bakanlığı) için hazırladığı ‘Türkiye’nin Milliyetçi Rotası: ABD-Türkiye Stratejik İlişkileri ve ABD Ordusu Açısından Sonuçları’ isimli raporda FETÖ temizliğinden duyulan rahatsızlık şu cümlelerle ifade ediliyor: “Darbe teşebbüsü sonrası askeri personelin ihraç süreci, TSK’nın harbe hazırlık, yetenek, moralini ve sivil-asker ilişkilerini olumsuz etkiledi.”
Hemen ardından, raporda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yürütülen FETÖ’cü temizliğinin yarattığı rahatsızlık ve darbe olasılığı şöyle anlatılıyor:
“Askeri yönetimdeki alışılmadık politik eğilim, profesyonelliğin azalması ve düşük rütbeli personelin dışlanması nedeniyle orta ve düşük rütbedeki personel rahatsız ve hatta bazı gözlemcilere göre bu rahatsızlık yeni bir darbe girişimine yol açabilir.”
Amerikalılar darbe hayali görüyor. Merak etmesinler, son FETÖ’cü temizlenene kadar hazımsızlıkları devam edecek.