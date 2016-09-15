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Astroloji
Niobe Aslı Temel
Haber Giriş: 15.09.2016 - 09:50 | Son Güncelleme:

Yanıltıcı kişilere ve yanılma olasılığına dikkat!

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Yanıltıcı kişilere ve yanılma olasılığına dikkat!
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Aldatıcı etkilere, yanıltıcı kişilere dikkat edelim. Pazarlıklar veya anlaşmalar sırasında en ufak detayı kaçırmamalı, hatalara veya yanlış değerlendirmelere izin vermemeliyiz.

Duygusal açıdan sert tepkiler verebilir veya fazla cesur olabiliriz. Altından kalkamayacağımız görev ve sorumluluklar almayalım, tutamayacağımız sözler vermeyelim veya boyumuzdan büyük işlere kalkışmayalım derim Niobe’ce. Yarın meydana gelecek Ay tutulması etkilerini bugünden hissettirebilir. Konuyla ilgili Pazartesi günü detaylı bir yazı yazdığım için tekrarlamıyorum, ama okumanızı öneririm Niobe’ce.

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