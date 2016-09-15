Yanıltıcı kişilere ve yanılma olasılığına dikkat!

Duygusal açıdan sert tepkiler verebilir veya fazla cesur olabiliriz. Altından kalkamayacağımız görev ve sorumluluklar almayalım, tutamayacağımız sözler vermeyelim veya boyumuzdan büyük işlere kalkışmayalım derim Niobe’ce. Yarın meydana gelecek Ay tutulması etkilerini bugünden hissettirebilir. Konuyla ilgili Pazartesi günü detaylı bir yazı yazdığım için tekrarlamıyorum, ama okumanızı öneririm Niobe’ce.